Lara Álvarez, que hace unos días nos confirmaba cuáles son las botas que jamás pasan de moda , ha lucido en Gran Hermano VIP una falda tan sexy como especial. Se trata de un diseño de polipiel tratada de Bella Spinella . Una marca por la que se han decantado también Mónica Naranjo, Irene Rosales o Ares Teixidó , quien además es embajadora de la firma. La de Lara es una prenda que realza nuestra silueta, alarga nuestras piernas y supone una alternativa perfecta para nuestras noches de fiesta. La historia que se esconde tras la marca que la vende, es un plus para hacerla nuestra .

Bella Spinella es una tienda que únicamente vende sus artículos vía WhatsApp por el momento y sus prendas se pueden ver a través de Instagram. Sin embargo, pronto dispondrá de una tienda online. En cambio, el servicio a través de esta continuará siendo muy similar al método actual. Siempre contaremos con el consejo de una operadora, luego la venta será siempre personalizada. De esta forma se reducen las devoluciones y se frenan las ventas compulsivas. Además se consigue adaptar cada diseño a la persona que lo compra. Se hacen arreglos y ajustes y la venta no se cierra hasta que el cliente confirma que la prenda adquirida le queda perfecta.

El equipo de Bella Spinella está dirigido por una patronista, por lo que podemos tener la garantía de que los arreglos que vayan a hacernos quedarán de maravilla. Quienes integran Bella Spinella son esencialmente mujeres con dificultades para trabajar: bien porque están embarazadas, porque se encuentran en paro o porque sufren alguna enfermedad. Esto es así porque el servicio telefónico personalizado les hace posible trabajar desde casa.

La falda de Lara Álvarez tiene un precio de 165 euros. La que lleva Lara es la talla XS y como ves queda genial con una camiseta sencilla. No pases por alto el detalle de que para alargar sus piernas un poquito más, Lara Álvarez se ha decantado por unos salones tostados. De esta forma no se produce un salto óptico molesto entre sus piernas y los zapatos. La clave de un look que estiliza es siempre la fluidez. Por todas estas razones ¿a qué esperas para hacerte con la falda de Lara?