Las 6 botas de moda este otoño que vas a querer llevar ya

¿Alguna fan de las botas en la sala? Pues este otoño-invierno está de enhorabuena. Ya que las botas llegan pisando más fuerte que nunca y en todas sus versiones posibles. ¿Se tienen alguna vez demasiados zapatos? Rotundamente no. Nunca hay suficientes. Con esta premisa como lema de vida, con cada cambio de estación llega el cambio de armario, y las nuevas compras de temporada. Desde las botas cowboy, a las botas con cordones o las de caña alta con colores más atrevidas. Sea cuál sea tu estilo te traemos una selección de 6 botas low cost que vas a necesitar en tu armario desde ya y para todo el invierno. Como dijo Nancy Sinatra: “this boots are made for walking”.