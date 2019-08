Malcolm Borwick: "El polo es elegancia a cincuenta kilómetros por hora"

El deporte de los reyes, ¿cómo explica el polo a alguién que no lo haya visto nunca?

Es la suma de todos los deportes que hay. Es el deporte que tiene adrenalina, compañerismo, vida social, elegancia. Es adrenalina pura y elegancia. Hay dos o tres cosas que tienes que saber para poder seguir un partido de polo, la línea de la bocha y que cada vez que se marca un gol se cambia de campo. Hay cuatro jugadores en cada equipo, del 1 al 4, el 3 es el capitán como un centrocampista en el fútbol.

Defina el polo en una palabra o frase.

Elegancia a 50 kilómetros por hora.

Campeón de polo de tercera generación y uno de los mejores del mundo, ¿cómo se llega hasta aquí?

A mi la pasión por el polo me surgió por casualidad. Me invitaron a jugar con 10 años, sin saber nada de polo y me invitó una amiga a probarlo, ahí me quedé enganchado. No se por qué pero me ha salido muy bien, soy un privilegiado. Yo he intentado dejar mi huella e ir creando colegios, es un deporte de los privilegiados pero también es accesible, hay que ir a probarlo.

Además, compagina la parte deportiva con la de embajador de grandes marcas como Royal Salute.

Es una combinación ideal. Es una fusión perfecta, que ha ayudado a los dos. Royal Salute es una marca de realeza, de lifestyle, de vivir bien, todas las cosas que son el polo. La Familia Real juega al polo, el whisky fue hecho por la Reina. El ADN tiene mucho en común. Hay marcas que se intenta unir al polo y no tienen nada que ver, es inexplicable que a estas marcas que no voy a nombrar las dejen entrar. En cambio la unión con Royal Salute es perfecta.

Y volviendo al polo, ¿qué porcentaje se reduce al jugador de polo y cuanto al caballo?

El caballo aporta el 75% del valor al jugador. Si no llegas a la bocha, cómo le vas a pegar con el taco. A parte de ser un buen jinete tienes que elegir buenos caballos. En diez pasos sabes si hay conexión o no con el caballo. Si no hay conexión no podrá ser.

¿Qué hace que el polo sea tan entretenido de ver aunque solo tengas unas pocas nociones del deporte?

Porque vamos a 50 kilómetros por hora en un campo largo, pegando a una bocha que pica que rebota, que está en el aire, que está en el césped y te están pegando con mucha adrenalina y controlando a un animal. Una vez que lo has probado te das cuenta que es un deporte difícil, pero sabes que entrenando mucho podrías jugar.

En Inglaterra o Argentina es uno de los deportes más importantes. En España pese a tener importantes clubs de polo, como aquí en Sotogrande o en Barcelona, no se consigue que sea un deporte popular. ¿Qué falla?

Yo creo que la culpa es de las familias que han sido las dueñas del polo en España en los últimos cinco años, que lo han mantenido para ellos y no han hecho un esfuerzo para abrir las puertas y para hacer eventos públicos. En Londres tenemos eventos de tres días seguidos que van 30.000 personas. Es un evento abierto para enganchar a un público nuevo. Me encantaría que en Madrid o en Barcelona se hiciera esto. Además se tendrían que dar clases de polo en los clubs, todo el día, a un precio que la gente no se asuste solo al escucharlo.

En Inglaterra es un deporte de la Familia Real, en cambio aquí somos más de vela... ¿Cree que eso también influye?

(Se ríe) A lo mejor tenemos que enseñar a los Reyes y las Princesas de España a jugar al polo. Sería divertido.

Y hablando de realeza, ústed es íntimo amigo de los Príncipes de Inglaterra. ¿Cuál juega mejor?

Juegan en distintos puestos; Harry es delantero, número 1 o número 2. Y William juega de 4. Muy acorde con sus personalidades. Para el poco polo que juegan, juegan realmente bien. Yo he jugado mucho con Harry, por todo el mundo con eventos solidarios.

Después de todo lo que nos ha contado, ¿cómo convencería a alguien para que viniera a ver un partido de polo por primera vez?

Vente aquí a Sotogrande o busca un partido de polo y ponte al lado de la cancha y siente el ruido y la velocidad de los caballos cuando te pasan cerca, con el sonido y el impacto de la bocha. ¿Y si eso no te impacta? Pues busca un barco y ves a navegar, porque este es el mejor deporte del mundo. Soy un privilegiado por haber jugado en más de treinta países del mundo.