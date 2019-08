María Pombo se encuentra estos días de vacaciones con su familia y disfruta de un envidiable entorno de calma y sol. En el marco de este descanso, la influencer nos ha mostrado varios looks de baño que no nos han dejado indiferentes: véase por ejemplo el trikini que ha conquistado a los usuarios Instagram o el bañador que podemos llevar para salir de fiesta y no solo a la piscina. Pero lo sorprendente de sus outfits no quita que ahora la veamos más natural que nunca.

La madrileña, que alcanzó su popularidad en la mencionada red social por mostrarse transparente y destapar su personalidad, se dirige a sus seguidores en vídeos en los que se muestra sin maquillar, algo en ella habitual. Pero además, María Pombo aparece ¡sin peinar! Quizá, como a nosotras, esto último te haya pillado por sorpresa. La que hizo los vídeo- tutoriales más difundidos de YouTube para lograr las ondas perfectas ¡ahora declara que no se peina! Pero no nos alarmemos. Todo tiene una explicación y cuando la descubras te vas a alegrar.