Y es que tenemos que ir dejando de pensar en bikinis y trajes de baño (eso sí, el de Vanesa Lorenzo es tan bonito que merece la pena comprarlo ). Es momento de renovar nuestro vestuario de otoño- invierno para la temporada que ahora comienza. Solo así podremos afrontar con estilo los días lluviosos de este 2019- 2020. Marta Hazas tiene dominada esta última destreza y así nos lo ha demostrado con el último look que ha llevado.

Marta Hazas nos conquistaba hace solo unos días con un texto inspirador que escribía en su perfil de Instagram como perfecto acompañamiento para una imagen en la que nos mostraba los shorts vaqueros más nostálgicos del verano . Tras unos días de descanso parece que la actriz ha retomado la rutina y pronto podremos asistir en Antena 3 al estreno de la nueva temporada de Pequeñas Coincidencias . Sin embargo, el día que escogió Hazas para volver a la ciudad (pues se había desplazado a Cantabria, su tierra natal) no fue precisamente enérgico y soleado. Pero, como ella bien dice, "hacía falta".

Marta Hazas ha apostado en primer lugar por una camiseta básica banca estilo cropped top . Nosotras hemos encontrado en la web de Zara una idéntica (cómo no). Se trata de una camiseta de cuello redondo y manga corta que tiene un precio de 4,95 euros. Está disponible en todas las tallas (S, M, L) y está confeccionada en algodón.

El toque de estilo al look de Marta Hazas se lo concede sin duda una fluida gabardina en color caqui perfecta para los primeros días de otoño, en los que todavía tenemos que prescindir de los abrigos más gustosos. Nosotras hemos encontrado una gabardina caqui low cost . Está disponible en todas las tallas en la web de Bershka y también puedes hacerte con ella en color marrón. Esta gabardina de corte fluido con cuello solapa y dos bolsillos, mangas terminadas en puño y cierre frontal con botones forrados tiene un precio de 35,99 euros. ¡Te va a hacer más de un favor!

Por otro lado, no olvides que aunque los looks de transición entre el verano y el otoño son algo más oscuros que los que podríamos llevar en primavera, siempre podemos contar con un accesorio que les otorgue un toque de color. Marta Hazas lo ha hecho en su look de entretiempo con un bolso en color fucsia y en Bershka hemos encontrado uno del mismo tono con bandolera. Tiene un precio de 12,99 euros y también está disponible en beige y en negro.