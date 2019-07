"Pequeñas coincidencias", cerca de rozar el cielo de los premios

Hoy en día, entrar en el mundo de las series y rozar el éxito se presenta como una ardua tarea, sin embargo, no se sabe si por esas pequeñas coincidencias que mueven el mundo o por la incontestable calidad de esta producción, la nueva comedia romántica creada y protagonizada por Javier Vega, ha sido nominada en uno de los cértaemenes internacionales más relevantes del panorama actual.

"Pequeñas coincidencias", también representada por la actriz Marta Hazas, es el resultado del trabajo conjunto de MedioLimón y Onza Entertainment con Atresmedia Studios. Gracias a este último grupo, este nuevo proyecto vio la luz en diciembre a través de la plataforma Amazon Prime Video. Ahora, esta gamberra mezcla entre la no-búsqueda del amor y el toque mágico de las casualidades, lidera la lista de nominaciones de la 14ª edición de Seoul International Drama Awards, posicionando al Grupo como referente dentro del mundo de la ficción española.

Esta nueva serie formada por capítulos de 50 minutos, que respirará en abierto proximamente de la mano de Antena 3, es tan solo uno de los numerosos proyectos liderados por Atresmedia. Saltando fronteras o quedándose dentro de los límites, el Grupo ha conseguido ser alabado y reconocido por la calidad de sus producciones.

No obstante, en la nueva edición de estos prestigiosos premios, "Pequeñas coincidencias" competirá con otras comedias como "Fleagbag S2", de Reino Unido; "Most!", De República Checa; y "On Spectrum" de Israel. Lo que es seguro es que, apostar por la calidad nunca fue tan fácil.

