10 vestidos bohemios y fresquitos de las rebajas de Zara que Teresa Urquijo se compraría como madre primeriza

A lo largo de estos nueve meses, Teresa Urquijo nos ha confirmado que estar embarazada no significa renunciar al estilo. Muchas veces ocurre que cuando vemos crecer la barriguita, las marcas de moda nos imponen recurrir a las prendas premamá básicas sin tener en cuenta nuestros gustos. Sin embargo, a día de hoy dicho código ha desaparecido, puesto que apostamos por cortes más oversize o utilizando la estrategia más común (recurrir a tallas más grandes) a través de ítems que encajan en nuestro fondo de armario, así como siguen las tendencias del momento. La mujer de Almeida es una de las mujeres que no han dejado atrás su amor por la moda, siendo fiel a su estética bohemia con fusión de lo clásico.

Por lo que, Teresa Urquijo se ha convertido en toda una referente de los looks de embarazada. Pero, ¿cómo serán sus estilismos como madre primeriza? Desde el nacimiento de Lucas el pasado 3 de julio no hemos visto aparecer a la mujer del alcalde de Madrid, por lo que hasta día de hoy no tenemos pruebas de cómo serán sus nuevos outfits de este verano. Sin embargo, nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha perdido el tiempo en ponerle el trabajo más fácil con una selección de los 10 vestidos bohemios y fresquitos de las rebajas de Zara que compraría Teresa Urquijo como madre primeriza. Hablamos de una aristócrata discreta que apuesta por una corriente sofisticación effortless que ha acaparado todas las miradas de la sociedad y en su nueva etapa apostaría por prendas cómodas, funcionales, versátiles con ese aire boho chic que tanto le caracteriza.

Vestidos bohemios, fresquitos y rebajados de Zara que se compraría Teresa Urquijo como madre primeriza

En las rebajas de Zara encontramos verdaderos chollos que merecen la pena comprar para esta temporada. Sobre todo, debido a las tendencias de verano 2025 vemos una clara abundancia del estilo bohemio a través de materiales más ligeros o fresquitos, perfectos para desafiar a las altas temperaturas de estas semanas. Desde los 18 euros hasta los 30 euros hemos seleccionado los vestidos que Teresa Urquijo escogería para seguir marcando estilo como madre primeriza de su hijo con Almeida. Colores tierra, estampados étnicos o florales y adornos de volantes o frunces, te mostramos lo que merece la pena de comprar.

Vestido bordados, de Zara (rebajado a 18 euros)

Vestido bordados. Zara

Vestido estampado, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido estampado. Zara

Vestido étnico, de Zara (rebajado a 20 euros)

Vestido étnico. Zara

vestido tie dye, de Zara (rebajado a 20 euros)

vestido tie dye. Zara

Vestido midi, de Zara (rebajado a 10 euros)

Vestido midi. Zara

Vestido de flores, de Zara (rebajado a 20 euros)

Vestido de flores. Zara

Vestido fluido, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido fluido. Zara

Vestido de escote asimétrico, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido de escote asimétrico. Zara

Vestido de volantes, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido de volantes. Zara

Vestido de cuello halter, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido de volantes. Zara

No nos extrañaría para nada que Teresa Urquijo apareciera como uno de sus primeros looks como madre con estos vestidos bohemios, fresquitos y rebajados de Zara. Ideales para las mujeres que también persiguen la estética boho chic que tan bien está sentando este verano.