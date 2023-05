15 bañadores de Primark, Lefties y El Corte Inglés con efecto vientre plano y reductores para las mujeres 50+/

El verano ya está a la vuelta de la esquina, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de moda de baño para estos meses más calurosos, y es que, al igual que hay tendencias en cuanto a moda y calzado, como por ejemplo los vestidos de crochet, que tan de moda están y son perfectos para los días más calurosos del verano para cualquier ocasión, ya sea para el día a día como para la playa, como este vestido negro de crochet de Zara de Aitana que usó durante su viaje a República Dominicana y que no pasó desapercibido, pues su tono en negro hace que pueda ser usado tanto de día como de noche, dependiendo de los accesorios y el calzado que se use. Se puede usar, por tanto, con unas sandalias de tiras de estilo romana junto con un bolso de cesta de mimbre para los días de vacaciones, como con un bolso mini y unas sandalias de tacón medio para una ocasión más especial. Sea como sea, los vestidos de crochet son un must para usar para la playa y es que puedes llevarlo con los bañadores y bikinis más bonitos que están en tiendas ya. Los hay para todo tipo de gustos y necesidades, desde los más llamativos como los bañadores de corte ‘cut out’ que están tan de modas como los más versátiles y cómodos como los reductores bañadores de ‘efecto vientre plano’, que contribuyen a una silueta más estilizada. Este tipo de bañadores están diseñados a partir de unos materiales compresivos, con lo que hace ese efecto óptico de figura más esculpida. Actualmente son muchos los bañadores de ‘efecto vientre plano’ que puedes encontrar en tiendas como Primark, Lefties y El Corte Inglés y que siguen la tendencia, por lo que son ideales para las mujeres 50 + que quieran sumarse a la moda sin dejar de sentirse a gusto con su cuerpo.

Pero, ¿qué son los bañadores ‘efecto vientre plano’? Son aquellos que reducen visualmente la forma de la figura, sobre todo en la parte del vientre, creados a partir de lycra y elastano, tejidos que comprimen y tienen mucha elasticidad. Aunque lo vemos más en bañadores, son también muchos los bikinis que tienen este ‘efecto vientre plano’, que son aquellos de bikinis de braguita alta, como este bikini 'efecto vientre plano' de Alba Díaz, el cual no ha pasado desapercibido. Por ello, te enseñamos un total de 15 bañadores de 'efecto vientre plano' que puedes encontrar en Primark, Lefties y El Corte Inglés que puedes comprar ya para sentirte a gusto con tu cuerpo este verano.

Bañador de mujer liso camiseta, de Lauren (El Corte Inglés) (129,50 €)

Bañador mujer liso El Corte Inglés

Bañador Moldeador Multiposición, de Primark (14,00 €)

Bañador moldeador Primark

Bañador de mujer estampado con efecto control, de Lauren (El Corte Inglés) (143,50 €)

Bañador mujer estampado El Corte Inglés



Bañador con escote cuadrado y de capacidad, de Carey (El Corte Inglés) (80,89 €)

Bañador escote cuadrado El Corte Inglés

Bañador multiposición, de Primark (14,00 €)

Bañador multiposición Primark

Bañador acanalado, de Primark (8,00 €)

Bañador acanalado Primark



Bañador de mujer de escote redondo con copa, de Ory (El Corte Inglés) (92,96 €)

Bañador mujer El Corte Inglés

Bañador de rayas, de Lefties (15,99 € )

Bañador rayas Lefties

Bañador otomán, de Lefties (12,99 € )

Bañador otomán Lefties

Bañador liso con efecto control, de Lauren (El Corte Inglés), (129,50 €)

Bañador liso El Corte Inglés

Bañador básico, de Lefties (8,99 €)

Bañador básico Lefties

Bañador de mujer de corte pico con copa, de Ory (El Corte Inglés) (93,17 €)

Bañador mujer El Corte Inglés

Bañador con textura, de Lefties (12,99 €)

Bañador con texturas Lefties

Estos son 15 bañadores 'efecto vientre plano' que puedes encontrar en tus tiendas favoritas: Primark, Lefties y El Corte Inglés.