Este año los bikinis y bañadores seguirán la tendencia ‘cut out’ que más favorece

Con el cambio de estación, nuestras tiendas de moda favorita lanzan a tiendas sus propuestas de ropa, calzado y accesorios de la nueva colección de primavera y verano 2023, entre las que destacamos algunas prendas que se han convertido en virales, como por ejemplo la tendencia cut out que tanto hemos visto en nuestras influencers favoritas, y es que los vestidos cut out se han convertido en un must en nuestro armario porque además de elegantes y sofisticados, aportan ese toque en tendencia y sexy. Pero, sin duda, los vestidos de crochet se han convertido en la prenda por excelencia de esta temporada, como este mini vestido de crochet de María Pombo en tonos negros, blancos y verdes para un día en el mar con su familia, y es que este tipo de vestidos que dejan entrever la piel son perfectos para llevarlos en verano a la playa, pues no dan calor y, además, puedes lucir el bikini o bañador que llevas debajo. Como era de esperar, la tendencia cut out ha llegado a la moda de baño y son muchos los bikinis y bañadores que seguirán la tendencia ‘cut out’, la más icónica y sexy del verano y es que, además, las aperturas permiten estilizar la figura, favoreciendo a todo tipo de cuerpos.

Si echamos un vistazo a las tiendas, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los bikinis y bañadores de Zara son tan elegantes que podríamos llevarlos a modo de body combinándolos con prendas que eleven un tanto el look, como este bañador negro de Mar Flores con cuello halter y apertura en el pecho que estiliza la figura, haciendo un efecto muy bonito. Este tipo de bañadores cut out son perfectos para todo tipo de chicas y cuerpos, y es que en tiendas podemos encontrarlos desde los más clásicos en tonos neutros como negro, rosa o burdeos hasta los más llamativos con motivos de volantes, estampados florales o en combinaciones de colores o tonos flúor. Sea como sea, te hemos hecho una selección de los bikinis y bañadores cut out que puedes encontrar ya en tiendas y que te acompañarán durante todo el verano a tus destinos de playa. Por último, no olvides combinarlo con tus vestidos mini de crochet, como tus influencers favoritas, para ir en tendencia este verano.

Bañador negro cut out, de Oysho (39,99 €)

Bañador negro bandeau Oysho

Top bikini bandeau cut out, de Calzedonia (30,00 €)

Bikini top bandeau cut out Calzedonia

Braguita bikini brasileña, de Calzedonia (20,00 €)

Bikini braguita brasileña Calzedonia

Bañador trikini asimétrico, de Oysho (35,99 €)

Trikini asimétrico Oysho

Bañador cut out, de Zara (27,95€)

Bañador halter cut out Zara

Top (23,99 €) y braguita (15,99 €) cut out, de Women's Secret

Top y braguita cut out Women's secret

Bañador trikini, de Women's Secret (35,99 €)

Trikini estampado naranja Women's secret

Estos son algunos de los modelos de bikinis y bañadores que puedes encontrar en tus tiendas favoritas de moda, así que hazte con el que más va acorde a tu estilo y gustos para lucir perfecta este verano.