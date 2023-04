Vuelven las romanas: 14 sandalias de cintas y cordones que serán tendencia de primavera a otoño

La llegada de las altas temperaturas no puede significar otra cosa que el lanzamiento de la nueva colección de primavera/verano a tiendas y es que son muchas las amantes de la moda que esperan ansiosas por el cambio de estación, ya que supone que saquemos del armario las prendas más vaporosas, ligeras y llenas de color, como por ejemplo el vestido midi de estampado de cuadros de María Pombo, el cual se agotó en tan solo unas horas o el conjunto de la influencer Rocío Osorno de Zara a todo color compuesto por falda midi de corte evasé y crop top en tonos azul, naranja, amarillo y rosa. Sea como sea, la nueva colección también llega al calzado y es que cada temporada surgen nuevas tendencias que se convertirán en un must en nuestro armario. Si bien durante el invierno no nos quitamos de encima las botas ‘cowboy’, esta temporada no pararemos de usar las ‘mules cowboy’, una versión más primaveral y apta para todo tipo de estilos y prendas de vestir.

Pero, sin duda, las sandalias son el calzado estrella de cada primavera y es que son cómodas, elegantes y muy versátiles. Existen aquellas que sirven tanto para el día a día como para eventos de noche y es que hay sandalias que jamás pasan de moda, convirtiéndose en un fondo de armario al que todas recurrimos cuando no sabemos qué calzado usar. En tiendas ya podemos ver las sandalias para looks de invitada que están arrasando y que querrás tener para ocasiones más especiales. Sin embargo, para el día a día y si lo que prefieres es la comodidad, hemos detectado en tiendas que las sandalias romanas se convertirá en el calzado estrella de esta primavera y no te la quitarás hasta el otoño. Es la clásica de tiras que se anudan a la pierna y son perfectas porque estilizan las piernas, creando un efecto óptico muy bonito en la pierna. Por ello, te enseñamos 14 modelos de sandalias romanas que puedes encontrar ya en tiendas.

Sandalia plana piel tiras, de Zara (25,95 €)

Alpargata cuña denim, de Pull & Bear (35,99 €)

Sandalias tacón doradas, de Stradivarius (29,99 €)

Sandalias tiras, de Zara (25,95 €)

Cuña yute tiras atada, de Bershka (35,99 €)

Sandalias tacón atada, de Pull & Bear (29,99 €)

Sandalias tiras cruzadas, de Mango (35,99 €)

Sandalia plana cruzada, de Pull & Bear (29,99 €)

Sandalia plana plataforma pulsera, de Bershka (25,99 €)

Zapato tacón tira, de Mango (35,99 €)

Sandalias gladiador piel, de Pull & Bear (25,99 €)

Zapato tacón tiras, de Mango (35,99 €)

Sandalia atada piel limited edition, de Massimo Dutti (89,95 €)

Estas son algunas sandalias romanas que puedes encontrar en tiendas, así que hazte con la que más te guste, tanto de tacón como planas, para ir a la moda esta primavera.