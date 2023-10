18 looks de la Princesa Leonor que reflejan la evolución de su estilo justo antes de la mayoría de edad

Hemos tenido la oportunidad de acompañar a la Princesa Leonor desde sus inicios en la escuela infantil hasta en sus primeros discursos en eventos internacionales, pasando por su incorporación a la Academia Militar de Zaragoza. Venimos de vivir unos días de ilusión y alegría con los Premios Princesa de Asturias, donde la heredera al trono nos ha regalado momentos de orgullo (y, también, lecciones de moda). Y es que todavía no hemos superado el repertorio de vestimentas con las que ha lucido en dicho evento, desde el vestido marino con influencias del 'New Look' diseñado por Moisés Nieto hasta el rosa romántico de Simorra. No obstante, hoy, 31 de octubre, la Princesa Leonor cumple 18 años y coincide con su Jura de la Constitución. Hoy se va a celebrar una cita de lo más especial entre la Casa Real y los ciudadanos españoles y las expertas en moda ya se están preguntando cómo irá vestida la royal. Sin ninguna duda, ha tenido una evolución estilística que muchos aficionados han analizado y, sobre todo, la hemos podido observar en los últimos meses, en los que no ha parado de tener la agenda llena de eventos (y que nosotros tampoco nos los hemos perdido).

De la misma manera que la Reina Letizia se caracteriza por lucir un estilismo elegante, pero impactante, o la Infanta Sofía por vestir con piezas (como monos o twin sets) más juveniles y divertidas, la Princesa Leonor es más partidaria de los vestidos sofisticados y románticos. Durante los años de su infancia, la hemos podido ver llevando vestidos estructurados, ceñidos a la cintura y con una caída en forma de 'A'. Con ello, su hermana menor ha seguido una estética similar que ha llegado a ser muy influenciable para otras niñas de su edad. Asimismo, lo que más nos ha gustado ver han sido sus outfits de streetstyle, donde predominan las piezas básicas que todos tenemos en nuestros armarios: jerséis con pantalones o shorts con blusas fluidas. Cuando pasó a su adolescencia cambió definitivamente su armario, pues nos ha sorprendido con modelos de diseñadores del alto lujo que, mayormente, pertenecen a firmas españolas, como Juan Vidal. Sin embargo, también son amantes de las marcas low cost y sus favoritas son Zara, Mango, H&M y Massimo Dutti. Así que, para celebrar la mayoría de edad de la Princesa Leonor recordemos los 18 mejores looks que reflejan la evolución de su estilismo.

1. Con un vestido de tablas en la Comunión de la Infanta Sofía

La Familia Real en la comunión de la Infanta Sofía el pasado año/J. Fdez.-Largo larazon

2. En Barcelona luciendo un dos piezas rojo

Gtres Online/ La princesa Leonor en Barcelona larazon

3. El estilo 'preppy' en los Premios Princesa de Asturias 2019

GRAF2791. OVIEDO, 18/10/2019.- El rey Felipe y su hija, la princesa Leonor, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Ballesteros Ballesteros EFE

4. La elección de un vestido mini en los Premios Princesa de Asturias 2021

La Princesa Leonor a su llegada a los Premios Princesa de Asturias. Chema Clares GTRES

5. Con un efecto drapeado en los Premios Princesa de Asturias 2021

Leonor en su encuentro con los Princesa de Asturias. Chema Clares GTRES

6. Palma de Mallorca con un vestido fluido

PALMA DE MALLORCA, 05/08/2022.- La princesa Leonor e Irene de Grecia (d), a su salida de una cena celebrada este viernes en Palma de Mallorca. EFE/Ballesteros Ballesteros EFE

7. La estética boho por la capital mallorquina

VALLDEMOSSA (MALLORCA), 01/08/2022.- La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) visitan la Cartuja de Valldemossa como parte de sus vacaciones, este lunes en Valldemossa, Mallorca. EFE/ Ballesteros Ballesteros EFE

8. Unas vacaciones con la pieza más cómoda

La Princesa Leonor en Mallorca GJL GTRES

9. El acierto del 'Polka Dots' en Zaragoza

La princesa Leonor durnate la entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra, este viernes en la Academia General Militar de Zaragoza. Javier Cebollada EFE

10. Chaleco y pantalón: un look casual en Chinchón

La Princesa Leonor en Chinchón. GTRES

11. Sencilla y favorecida en Madrid

La Princesa Leonor a su llegada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a 25 de mayo de 2023, en Madrid (España). José Oliva Europa Press

12. El estilo coqueto para ver 'Barbie'

La Princesa Leonor salen del cine tras ver la película de Barbie a 10 de Agosto de 2023 en Mallorca (España). Raúl Terrel Europa Press

13. Apuesta bicolor en Santiago

Estos son los 18 looks más icónicos de la Princesa Leonor. Chema Clares GTRES

14. Con un outfit sofisticado en los Premios Princesa de Asturias 2022

La Princesa Leonor yen los Premios Princesa de Asturias 2022 a 28 de Octubre de 2022 en Oviedo (España). Raúl Terrel Europa Press

15. El toque de la gabardina en los premios Pueblo Ejemplar 2023

La Princesa Leonor con gabardina. Gtres

16. El color de la temporada en los Premios Fundación Princesa de Girona 2023

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía. GTRES

17. Un diseño de Simorra en los Premios Princesa de Asturias 2023

La Princesa Leonor muy guapa de rosa. Gtres

18. Un diseño de Moisés Nieto en los Premios Princesa de Asturias 2023

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Hoy va a ser un día de lo más emocionante tanto para la Casa Real como para nosotros. Últimamente nos estamos acostumbrando a obsesionarnos con los estilismos de la Princesa Leonor y estamos deseando saber con qué nos sorprende esta vez. Nosotros estaremos súper atentos, ¿y tú?