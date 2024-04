Aitana se va de concierto con el top dorado más sexy (y arriesgado) que todas vamos a llevar este verano

La noche del sábado, Aitana se fue al Wizink Center no para cantar, sino para disfrutar y apoyar a su compañera de profesión, Bad Gyal, quien ayer reunió a un sinfín de fans para cantar y bailar todas sus canciones más famosas. La joven, que se declara una gran fan de Bad Gyal, no dudó en la noche de ayer de acudir a su concierto. Todos sabemos que a la hora de escoger un look adecuado para un concierto de tal calibre, es importante arriesgar y usar prendas que en nuestro día a día no usaríamos. Por ello, no nos ha sorprendido el look con el que Aitana acudía al concierto de Bad Gyal, un top muy escotado y sexy en color dorado que combinaba con unos pantalones de estampado animal. La joven, que está pasando uno de los momentos más felices de su vida, pues todo en su carrera marcha muy bien, nos compartía una foto de su look para esta noche tan especial. No es la primera vez que escoge un estilismo de este tipo, tan impactante y original, pues hace un par de meses Aitana lucía un vestido negro muy sexy de estilo 'cut out' que combinaba con unas maxi botas altas del mismo tejido que el vestido: polipiel combinado con tachuelas negras.

Aitana tiene un estilo de lo más cómodo, arriesgado y muy casual, y es que no deja de sorprendernos con cada look que escoge para sus apariciones tanto en televisión como en redes. Por ejemplo, esta semana acudía al Teatro Barceló para celebrar la Medalla de Oro de las Bellas Artes y lo hacía con un look de lo más elegante y sofisticado compuesto por un vestido de corte sirena negro al que Aitana le añadía unas maxi botas altas (su accesorio insignia) de Marc Jacobs, el modelo Kiki. El vestido, que aparentemente parece muy sencillo, cuenta con un drapeado frontal que lo convierte en una pieza clave que estiliza la figura y, su escote, bardot, casa a la perfección con el corte de pelo que luce Aitana. Este es un look completamente opuesto al que lucía en el día de ayer, para una noche de concierto de la cantante Bad Gyal, Aitana recurría a un top dorado con gran escote al que le sumaba un chaleco de pelo y, como era de esperar, el pantalón más en tendencia del momento, el estampado animal. Sin lugar a dudas, se trata de un top que todas querremos llevar este verano con shorts o faldas satinadas y sandalias de tacón.

Aitana con top dorado @aitana

Aitana ayer se fue al concierto de Bad Gyal en el Wizink Center en Madrid para disfrutar de la música y de sus amigos con un look que no ha pasado desapercibido en redes y que posiblemente todas las amatnes de la moda querrán usar para sus noches de fiesta esta temporada.