Los jeans más anchos de Aitana para un domingo de Rastro (y cita con Yatra) en Madrid

Aitana no ha parado en este fin de semana de planes con amigos, si primero la vimos en el concierto de Bad Gyal con un top dorado, este domingo la hemos visto en el Rastro y en un almuerzo con Sebastián Yatra. Los dos cantantes han compartido almuerzo de cocido madrileño en un céntrico restaurante junto a un grupo de amigos, de lo que hay testimonio gráfico aunque con una particularidad. Al salir del establecimiento, lo han hecho por separado con la intención de no ser fotografiados juntos, pero después si que han entrado al mismo piso, después de que Yatra corriera la media maratón de Madrid con la cantante catalana entre el público para animarlo. De hecho, para él ha sido una jornada de lo más intensa puesto que llegaba a la comida tras participar en la media maratón que tenía lugar este domingo por la mañana en Madrid. "Aún estoy recuperándome", reconocía en declaraciones a Europa Press. Pero nosotras, obviamente, además de en el salseo, nos hemos fijado en el look de Aitana con vaqueros de lo más anchos y esa imagen más rockera y desaliñada que luce con su nuevo corte de pelo.

El outfit de Aitana para recorrer las calles del Rastro después de animar a Yatra corriendo por las calles de Madrid este domingo, estaba compuesto por una chaqueta de efecto piel en clave vintage, un top básico lencero blanco y unos vaqueros de pernera ancha y tiro bajo, que deja al descubierto parte de su ombligo con unas zapatillas negras de plataforma XXL tan noventeras y dosmileras que no se quita. Un estilismo como el de la mayoría de madrileños ayer, de no saber cómo vestirse. Por la mañana frío, luego unas gotas de lluvia, y luego sol y calor. O lo que es lo mismo un outfit de entretiempo de esos tan clásicos, cuando ya no sabemos cómo vestirnos para no pasar frío o calor. El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza este 2024 en el armario de las mujeres mejor vestidas. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo.Y este look de Aitana, lo deja claro.

Aitana paseando por el Rastro. Gtres

Un look que ha combinado con su nuevo corte de pelo, un pixie mullet, a capas con el que Aitana luce una imagen más rockera a la que nos tenía acostumbradas. Este tipo de corte de pelo es de los más arriesgados y salvajes. Miley Cyrus lo llevó y antes que ella cualquier rockero de los ochenta.