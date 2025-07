Aitana disfruta de una cena con Plex en Sevilla con el estilismo infalible horas antes de La Velada del Año V

Hace cuestión de unas semanas se hizo eco de la noticia sobre la actuación de Aitana en La Velada del Año V en el Estadio de La Cartuja de Sevilla este sábado. Tras su éxito en el concierto en su tierra natal, Barcelona, esta noche volveremos a disfrutar de su voz entre los combates más expectantes (así como de su estilismo o estilismos). Pero antes, a través de las redes sociales, hemos descubierto su look de esta noche de viernes para disfrutar de una cena íntima con Plex en la Velá de Santa Ana. Adelantamos de que se trata de una propuesta estilística recurrente, en la que siempre podemos confiar porque nunca pasa de moda y siempre sienta fenomenal para cualquier momento y cualquier ocasión.

La artista actuará esta noche en el mismo evento deportivo que ganó el youtuber en la edición de 2024. Lo cierto es que Aitana y Plex están llevando su relación de la manera más discreta, disfrutando de momentos idílicos este verano, como recientemente en Ibiza o en los pueblos de ambos, Sant Climent de Llobregat y Toro, respectivamente. Eso sí, en cada aparición pública hemos cazado a tiempo todos los looks de la cantante catalana que sirven a modo de inspiración para todos los fondos de armario. Porque se tratan de básicos atemporales que perduran en el tiempo y no tienen complicaciones de combinación. Hablamos desde el vestido lencero en negro para conocer a la familia del creador de contenido hasta los vaqueros anchos para una tarde de Karts. Y ahora que hemos descubierto el último por las calles de Sevilla no iba a ser menos. Por lo que, antes de adelantarnos a qué look llevará Aitana en La Velada del Año V, hemos analizado, así como comentado el que ha triunfado para disfrutar de la alegría de la ciudad andaluza.

Aitana con Plex en Sevilla horas antes de La Velada del Año V en Sevilla

Aitana y Plex han salido de un restaurante de Sevilla, donde le esperaban todos sus fans, momento en el que hemos descubierto el outfit de Aitana. Pero no ha sido hasta en las calles entre las casetas y los farolillos cuando hemos visto a la perfección las prendas en cuestión. Hablamos de un total look en denim conformado por crop top de escote palabra de honor junto con unos vaqueros de tiro alto y pernera ancha que ha elevado con zapatos de tacón transparentes de escándalo y de efecto 'piernas infinitas'.

Esta noche sabremos todos los detalles del look en el concierto de Aitana en La Velada del Año V en Sevilla. ¿Será similar a los del concierto de Barcelona? Solamente faltan horas para descubrirlo.