Aitana deslumbra en su primer estadio con tres looks que resumen su metamorfosis sobre el escenario

Y por fin llegó el día. El primer estadio de Aitana, ya es historia, con un título de gira como Metamorfosis solo se podía esperar espectáculo y vaya si lo hubo. La cantante catalana congregó a más de 50.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la pasada noche de sábado (19 de julio). La que un día fuese concursante de Operación Triunfo se ha consagrado este 2025 como una de las cantantes de pop más queridas a nivel nacional, y es que a estas alturas no hay nada ni nadie que frene a la cantante. Atrás quedaron las incertidumbres de si conseguiría llenar estadios como las grandes estrellas, sus fans no tenían dudas y lo han vuelto demostrar en su casa, en su Barcelona natal. ¿Acaso hay mejor manera de arrancar la 'Metamorfosis season' que en casa? No lo creemos, y probablemente la Aitana de hace unos años aún se esté pellizcando para comprobar que lo que vivió anoche fue real.

La verdad es que Aitana ha hecho historia y no nos cabe duda de que este solo ha sido el primero de muchos estadios que la cantante llenará. Anoche fue Barcelona y en poco más de una semana será Madrid, donde no tiene una fecha sino dos. Hablemos del increíble show que tenía preparado la ex-triunfito para sus fans, un espectáculo de luces, purpurina y muchos cambios de vestuario. Tres looks llevó Aitana sobre el escenario, todos ellos orquestados por la estilista Alba Melendo y que como es habitual en muchas de las giras actuales, cada estilismo de la cantante estaba asociado a una era en su carrera musical.

Los 3 looks de Aitana en Barcelona al detalle

La tarde empezó con una Aitana enfundada en un ensoñador vestido blanco de encaje, pedrería y transparencias, que combinaba dramatismo y romanticismo a partes iguales. El diseño, tipo dos piezas, dejaba ver estratégicamente la piel gracias a los cut-outs y estaba coronado por un cuello alto de encaje floral, casi victoriano. La falda, con paneles vaporosos, elevaba aún más el dramatismo del estilismo. Para rematar el conjunto, unas botas altas blancas de efecto vinilo con tacón grueso que aportaban ese toque pop futurista. Una elección perfecta para representar la etapa más luminosa y soñadora de su discografía.

Concierto de Aitana en Barcelona Andreu Dalmau Agencia EFE

Para el segundo acto, Aitana apostó por la sensualidad y la actitud con un mini vestido negro efecto piel, de escote tipo corsé con detalles brillantes, tirantes finísimos y falda evasé. El look respiraba aires dosmileros, especialmente combinado con medias de rejilla, botas de vinilo por encima de la rodilla y su melena suelta. Un estilismo que representa su evolución más poderosa, esa era en la que Aitana ya no pide permiso, simplemente pisa fuerte. El tercer cambio fue quizás nuestro favorito: un vestido mini azul eléctrico de encaje transparente, firmado por Adidas. La silueta era ceñida, con inspiración deportiva gracias a las icónicas tres rayas laterales, pero con un giro completamente sensual y provocador. Aitana lo llevó con ropa interior negra a la vista, medias de red y botas XL en azul. Este look cerraba la noche con un mensaje claro: Aitana está jugando en la liga de las grandes.

Con un despliegue escénico a la altura de las divas internacionales y un imaginario estético perfectamente orquestado, la catalana ha demostrado que su Metamorfosis no es solo un título, sino una realidad. Y tras ver lo que ocurrió anoche en Barcelona, no nos cabe duda de que ha llegado para quedarse en lo más alto del pop nacional. ¿El próximo paso? Que Europa, y el mundo se rinda a sus pies.