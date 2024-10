De Aitana muy sexy a Victoria Federica como toda una reina de la moda o María Pombo; los looks de una noche de mujeres en Madrid

Mientras en París se celebra la gala del Balón de Oro con Aitana Bonmatí vestida de Louis Vuitton, en Madrid era turno para una noche de mujeres y mucha moda. Hablamos de los Bazaar Women of the Year 2024 que ha reunido un año más a mujeres extraordinarias que no solo han dejado huella en sus respectivos campos, sino que han transformado sus logros en un poderoso mensaje de cambio. En esta ocasión, los Cines Callao de Madrid se visten de gala para acoger unos premios que celebran a quienes se atrevieron a soñar en grande y hoy son referentes y pura inspiración. De a Aitana a Ester Expósito o Rosario Flores, todas ellas con un discurso de lo más empoderado y derrochando estilo en la alfombra roja.

Nueve mujeres excepcionales se subieron anoche al escenario para recoger sus premios y compartir sus historias cargadas de inspiración, las que han recibido este galardón, pero también han pasado por la alfombra roja otras invitadas como Victoria Federica, María Pombo, Carmen Lomana o Laura Escanes, y estos son nuestros looks favoritos de la noche.

Victoria Federica

Victoria Federica. Gtres

La hija de la Infanta Elena ha derrocha moda con su cambio de estilo desde que tiene estilista con este maxi vestido negro con escote halter joya al cuello.

Aitana

Aitana Gtres

Aitana muy sexy con un corsé negro y una maxi falda para recoger su premio en el que ha dado un discurso en el que ha reconocido no estar pasando un buen momento y también ha querido opinar sobre el caso Errejón. "La verdad es que no se puede estar bien siempre, no se puede estar siempre feliz".

María Pombo

María Pombo. Instagram

La influencers con vestido joya en negro con escote bardot en tul.

Ester Expósito

Ester Expósito. Gtres

La actriz ha optado por un vestido bicolor en blanco y negro, y al recibir el galardón ha querido referirse a las críticas que ha recibido en los últimos días en redes sociales por su cambio físico. ""Las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos".

Laura Matamoros

Laura Matamoros. Gtres

La influencer ha sido una de las mejores vestidas de la noche con un diseño de Encinar en negro, con escote asimétrico con una manga y falda maxi volumen.

Marta Sánchez

Marta Sánchez. Gtres

La cantante ha derrochado glamur con un vestido de alfombra roja con escote bardot, mangas de estilo guante y cola en la falda.