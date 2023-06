Aitana nos transporta a nuestra adolescencia en 'La Resistencia' con este pantalón cargo muy ancho de Fendi

Aitana lo ha vuelto a hacer, trasladarnos directamente a nuestra adolescencia, y esta vez no solo con 'Las Babys', si no también con el lookazo noventero que se ha marcado en 'La Resistencia'. "Quiero bailar perreando toda la noche con las babys. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry baby...". Por favor y gracias, que alguien nos saque del bucle de 'Las Babys' de Aitana. Aunque a partir de hoy que ya ha salido el tema oficialmente, y su correspondiente videoclip, creo que el bucle va a ser aún peor. Eso sí, si el nuevo tema de la cantante catalana suena a canción del verano, no os decimos nada de estos jeans muy anchos con estrellas plateadas que luce Aitana en el videoclip. Si en el videoclip nos hizo enamorarnos de unos vaqueros mega anchos con estrellas, en 'La Resistencia' ha seguido con el mismo estilo con estos pantalones cargo muy anchos de Fendi. Porque no todo iba a ser la falda vaquera de Zara de Amelia Bono, el traje de Carmen Lomana o las botas chonis de Georgina Rodríguez, el lookazo de Fendi de Aitana también tiene mucho que decir este viernes.

"Por la niña buena y por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana" y "que yo estoy soltera de vuelta", van a ser algunas de las frases de la canción que no vamos a dejar de escuchar en todo el verano. Y no solo sus looks noventeros, también su corte de pelo a lo Victoria Beckham como guiño a las Spice Girls. Pero no solo con el pelo, también con estos pantalones cargo de Fendi que ha llevado al programa de David Broncano. Y es que este modelo que nos traslada de forma irremediable a la década de los 90 no para de ganar adeptos, y sobre todo entre las mujeres de la generación Z. Una fama que está fuertemente ligada por el impulso que le han dado las principales influencers de nuestro país, los pantalones cargo cómodos y modernos que rejuvenecerán todos tus looks en tendencia y con los que te olvidarás de tus vaqueros favoritos. Y Aitana lo sabe.

Pantalón de viscosa beige, de Fendi (1.550 euros)

Pantalón cargo. Fendi

Un pantalón cargo de Fendi que Aitana ha combinado con un top de la marca también y una chaqueta a juego con los pantalones.