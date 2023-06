Broncano habla en directo con Madonna en 'La Resistencia': ''Si vienes aquí, hago lo que quieras''

‘La Resistencia’ ha comenzado el mes de junio por todo lo alto. El programa de MovistarPlus+ recibió a la cantante de trap y reggaeton de origen dominicano, Tokischa. La artista se sentó en el conocido sofá para hablar de sus últimos proyectos musicales y como ha sido colaborar con grandes artistas como Rosalía, J Blavin u Ozuna.

La entrevista a la artista iba sobre ruedas hasta que llegó un momento en el que David Broncano se quedó sin palabras. El teléfono de Tokischa sonaba en pleno directo. ‘’Me llaman’’, decía la artista. ‘’¿Quién te llama?’’, le preguntaba el presentador curioso sin saber quién era la artista que estaba al otro lado del teléfono de la invitada. ‘’Madonna’’, decía la rapera. Broncano no daba crédito mirando a todas partes por si se trataba de una broma. Tras escuchar a la invitada hablar con la reina del pop, no dudó en asegurar si se trataba de ella. ‘’¿Es Madonna de verdad?’’, le preguntaba a la invitada. La dominicana le confirmaba que era la cantante y para comprobarlo le pidió a la de Míchigan que cantase un poco.

Madonna cantó un trozo de ‘La Isla Bonita’, dejando a todos impactados. En ese momento, el jienense aprovechó la llamada para poder hablar con la artista. Durante la conversación, la intérprete de 'Frozen' le confesó al presentador que había escuchado hablar de su programa y que ‘’nunca la había invitado’’. Tras esta declaración, Broncano le propuso que fuera a ‘La Resistencia’ y que no se preocupara que los gastos de avión y hotel los pagaría él mismo de su bolsillo.

Además también le prometió que le daría un masaje en la cabeza y le exprimiría un zumo de piña con sus propias manos. "Si vienes aquí, hago lo que quieras", le decía el conductor a la reina del pop. "Genial, eso es lo que quiero escuchar de un hombre", bromeaba Madonna. La estadounidense aprovechó para confesar que echaba de menos a Tokischa, con quien versionó el tema ‘Hung up’ y que había sido un "placer trabajar con ella".