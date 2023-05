Aitana se va a la 'Bresh' junto a Sebastián Yatra con los pantalones de efecto tipazo de más de 300 euros que nos han enamorado

Últimamente, Aitana no deja de sorprendernos con sus estilismos. Comenzó la semana dejándonos boquiabiertos con su corte de pelo bob, al más puro estilo de las Spice Girls, y la termina en la Bresh, creándonos un nuevo objeto de deseo con el que crear nuestros looks más festivaleros este verano: su pantalón de mariposas. Y es que Aitana ha acudido (al igual que otras influencers como Laura Escanes) a la ya icónica fiesta que se celebró el viernes en Madrid. Y no lo hizo sola, si no junto a Sebastián Yatra y sus amigas Marta de la Fuente, Carla Campra y Violeta Hermes. El artista se subió al escenario, dejando a todos hechizados con la interpretación de Vagabundo, su nuevo tema junto a los colombianos Manuel Turizo y Beéle. Pero nosotras solo nos podemos fijar en el look de Aitana, y lo mejor es que sabemos de donde es.

Sabemos que a la artista le encantan las mariposas, nos lo demostró el pasado verano en su éxito, junto al italiano Sangiovanni y nos lo recuerda ahora con este pantalón tan ideal con el que disfruta del viernes noche, combinándolo con un top lila brillante y un bolsito negro medialuna, que está súper en tendencia. En cuanto al pantalón, lo podemos encontrar en la web de Farfetch. Se trata de una prenda de la marca Siedres, un diseño stretch, confeccionado a partir de viscosa como un modelo de talle alto con efecto ombré, corte skinny y estilo bootcut. A Aitana le sienta como un guante y nosotras ya lo estamos imaginando como el protagonista de cientos de looks este verano, desde los más casuales, combinándolo con una blusa para pasear por la ciudad, hasta los más especiales, poniéndonoslo con nuestro top preferido y convirtiéndonos en la envidia de cualquier concierto o festival al que vayamos.

Pantalones con tiro alto y mariposas estampadas, de Siedres (307€ euros)

Y es que nosotras ya estamos buscando planes solo para que este pantalón tan original encaje en alguno de ellos y nos solucione el look sin problema como ha hecho Aitana de fiesta.