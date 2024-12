Aitana ha reaparecido en Madrid con el vestido de piel más sexy de Versace de más de 6.000 euros

Aitana está en boca de todos otra vez por su vida amorosa, pero ella sigue facturando, y ahora también 'Desayuna con Diamantes'. Y es que la cantante catalana se presentó anoche en Madrid como la nueva imagen de Tiffany & Co. para España. La histórica casa joyera fundada en Nueva York en 1837 por Charles Lewis Tiffany, y que hoy cuenta con más de 300 boutiques en todo el mundo, da así un paso adelante en el firme propósito de acercar su excelencia, artesanía e innovadores diseños con los diamantes como protagonistas a las nuevas generaciones. Todo ello entre los rumores de su supuesta reconciliación con Miguel Bernardeau.

Cotilleos a un lado, nosotras nos hemos fijado en su look con un vestido negro de piel de lo más sexy. Ni más ni menos, además de joyas de Tiffany &Co., Aitana lució anoche un vestidazo de Versace de más de 6.000 euros. O lo que es lo mismo, un look de lujo para un año de lujo en lo profesional, si no contamos la suspensión de los conciertos en el Santiago Bernabéu, para este mes de diciembre, que han trastocado toda la planificación de su carrera en los próximos meses. “Llevar una joya bonita, sobre todo si tiene un significado en un sentido personal, es una sensación maravillosa de poder, inspiración y emoción que me ayuda a expresarme, a sentirme vista y escuchada sin tener que pronunciar una sola palabra”, ha confesado Aitana a 'Elle'.

El look de AItana. Instagram

Plongé Leather Scoop Fitted Mini Dress, de Versace (6.400 euros)

Vestido papel. Versace

Un lookazo de Aitana que también ha combinado con las sandalias más icónicas de la firma, con plataforma, en negras y charol.