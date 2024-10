Long shaggy: el nuevo corte de pelo de Aitana que las chicas de 20 años le van a querer copiar para empezar noviembre

Aitana está de vuelta en España, y eso está haciendo que no dejemos de hablar de ella. Primero fue su look en el Clásico en el Bernabéu, luego en su domingo en familia en el Rastro, posteriormente con su look más sexy para recoger un premio muy empoderada, y ahora su nuevo corte de pelo que nos ha compartido su peluquero Jesús de Paula. Estamos hablando de su nueva melena larga con capas desordenadas, o lo que es lo mismo, el 'long shaggy'. ¿Quieres copiar a Aitana? Estas son las claves de su nuevo corte de pelo para despedir octubre y empezar noviembre.

Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y ahora es Aitana la que ha cambiado de look después de reconocer hace unos días que estaba viviendo unos meses muy tristes. "La verdad es que no se puede estar bien siempre, no se puede estar siempre feliz". El long shaggy es una opción ideal para aquellas que desean mantener su melena larga pero buscan un cambio fresco y actual. Las capas desordenadas y la textura añaden movimiento y volumen, creando un look versátil que se adapta a diferentes ocasiones.

El nuevo corte de pelo de Aitana. @jesusdepaula

¿Cómo es el corte 'Shag' alargado de Aitana?

El corte de pelo "long shaggy" es un estilo que se caracteriza por tener capas largas y desiguales que crean una apariencia despeinada y texturizada. Es un estilo de cabello largo que puede ser bastante versátil y favorecedor para diferentes tipos de cabello.

Los cortes de pelo setenteros son el último grito para 2023. Melenas XXL con flequillo, cabellos rizados con volumen, el butterfly haircut o las ondas de sirena triunfan en redes sociales y todas las famosas se apuntan a ellos. Pero, el indudable ganador de la tendencia 70s es el corte shaggy. Se trata de un peinado ideal para aportar volumen y textura al pelo.