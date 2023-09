Alejandra Rubio reaparece en un desfile en Madrid con un look de lo más otoñal con jersey de rayas y falda tubo negra

Alejandra Rubio ha reaparecido en un evento en Madrid, tras el fallecimiento de su querida abuela María Teresa Campos, y después de su vuelta al trabajo. Una vuelta al trabajo criticada por mucho, cosa que no entendemos porque todo el mundo volvemos al trabajo tras la muerte de nuestros abuelos. Porque por suerte o por desgracia, la vida tiene que seguir, y no por ser famosos, tiene que ser diferente. Y en este caso, no hay mejor homenaje a María Teresa Campos que seguir trabajando, y haciendo lo que ella tanto amaba. Por eso Alejandra Rubio no se ha querido perder la primera jornada de MBFW Madrid con desfiles en la ciudad y ha acudido al debut de SKFK con un look de la firma vasca de lo más otoñal. La colección Kimua, que en euskera significa brote, nacimiento y comienzo, se ha inspirado en el equilibrio entre la vida y la naturaleza; en cómo aprendemos de nuestro entorno para ser resilientes y pacientes. El diseño, la creatividad y la sostenibilidad son los ejes principales de la marca, que se trasladan a la colección y también a la pasarela. La colección primavera-verano 2024 'Kimua' recoge todas estas características, y lleva a sus prendas la inspiración oriental, la geometría y la reinterpretación de la naturaleza.

Y en 'front row', Alejandra Rubio que no se ha querido perder detalle con un estilismo de lo más otoñal que es tendencia eterna. El clásico uniforme de las mujeres francesas más elegantes que nunca falla en su armario y que representa también todo ese je ne sais quoi que tanto nos gusta y admiramos de las mujeres parisinas y su moda. Y más en otoño. Un jersey de rayas en blanco y negro, que ha combinado con una falda tubo a tono y unas botas biker, máxima tendencia esta temporada.

Alejandra Rubio en el desfile de SKFK. gtres

En este desfile, la marca de moda sostenible SKFK ha querido pausar el ritmo frenético de la ciudad y hacernos reflexionar sobre la importancia de apreciar el tiempo que lleva las cosas a comenzar y florecer. En un mundo obsesionado con la inmediatez, esta colección nos recuerda que la moda debería ser un proceso reflexivo y paciente.