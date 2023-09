Una emocionada Alejandra Rubio vuelve al trabajo dos días después de la muerte de María Teresa Campos

Alejandra Rubio ha sorprendido a toda la audiencia asistiendo a su puesto de trabaja en "Así es la vida" tan solo dos días después de morir su abuela, María Teresa Campos. Muy emocionada, ha desvelado que se encontraba bien a pesar de la tristeza de la situación. La hija de Terelu , nada más comenzar el programa, ha sido presentada entre aplausos y ha querido agradecer públicamente desde su silla el cariño y apoyo que han recibido, tanto ella como su familia, en estos momentos tan delicados para todo el clan Campos.

Primeras palabras de Alejandra Rubio tras el fallecimiento de María Teresa Campos GTRES

Sandra Barneda, al regreso de Alejandro Rubio, le ha recordado la icónica frase de Freddie Mercury, "The show must go on". Y es que la nieta de María Teresa Campos sabe que la vida continúa y sentía que tenía acudir a su trabajo a pesar de la reciente pérdida de su abuela. La hija de Terelu Campos ha sido una de las pertenecientes al clan que más se ha pronunciado públicamente desde que la periodista ingresó el pasado 3 de septiembre en l a Fundación Jiménez Díaz. Sin quererlo, se ha convertido en la portavoz de las Campos en estos días tan difíciles para todos y solo ha tenido palabras de agradecimiento para todos los medios de comunicación y para las personas que querían y respetaban a su abuela.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando María Teresa Campos nos dejaba para siempre, dos días después de ingresar en el hospital con pronóstico grave. Después de un una dura enfermedad, la periodista fallecía rodeada de sus familiares y arropada por todos sus seres queridos. 48 horas más tarde, ha muerto María Jiménez, una de sus grandes amigas. Alejandra Rubio no ha querido perderse el día de hoy en "Así es la vida" y ha acudido para rendir homenaje a la artista que tantos momentos vivió al lado de su abuela. La hija de Terelu está convencida de que en estos momentos ambas están juntas de nuevo.