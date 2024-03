Amaia Salamanca tiene el look cómodo (y chic) para ir la oficina esta primavera con traje y zapatos de charol blanco

Aunque parezca que Amaia Salamanca se haya esscapado del rodaje de 'Gossip Girl' o 'Élite ', está presentando su nueva serie en Madrid con estilismo perfecto para ir a la oficina en primavera cambiando la blazer por un chaleco. Y sí, sabemos que Serena estaría encantada, y la que parece que también lo está, es Amaia Salamanca que ya ha adelantado esta microtendencia. Porque Amaia Salamanca acaba de presentar en Madrid este lunes su nuevo trabajo, 'Muertos S.L.', una serie de Movistar Plus+ que verá la luz el próximo 4 de abril. En clave comedia, los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores de ‘LQSA’ y ‘Machos alfa’, ahondan en los entresijos de una funeraria. La actriz madrileña es una de sus protagonistas junto a otros nombres como Carlos Areces y Diego Martín. Y para este estreno, Amaia nos ha dejado un estilismo que vamos a querer copiarle para nuestros look de oficina en la primavera 2024 que arranca este miércoles. Pero eso sí, no puede ser un estilismo que no siga más las modas de esta primavera. O para muestra un botón, o unos cuantos de este chaleco. Porque esta temporada, los chalecos le han ganado terreno a las blazers tanto para un estilismo perfecto de oficina, una invitada perfecta, un look de lo más boho o una cena romántica. Porque chalecos esta primavera 2024 hay tantos como estilos de vestir o mujeres.

Amaia Salamanca ha ha elegido chaleco sastre crop con estampado de raya diplomática a contraste en blanco,que ha combinado con un pantalón ancho de silueta relajada y unos zapatos de charol blanco con la puntera cuadrada. Sustituto del top, o compañero de blusas y camisetas, no serás nadie 'fashionistamente' si no lo recibes con los brazos abiertos en tu guardarropa de primavera. Fue a partir de la década de los 90 cuando el chaleco sastre comenzó a explorar camino entre las famosas. Este año salta directo a nuestros looks. Capturamos las primeras pruebas de su boom en la última edición de la Semana de la Moda de París. Allí varias insiders lo lucieron solo o integrado en un atuendo formal, y poco después, su uso y disfrute se extendió por todos los confines de la moda, y ahora Isabel Díaz Ayuso y Amaia Salamanca las que lo han lucido para empezar la semana.

Amaia Salamca con chaleco crop. Gtres

Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024, y el estilismo de Amaia Salamanca es un buen ejemplo de ello.