De Amaia Salamanca a Alba Díaz: las invitadas mejor vestidas de la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma

Tras una íntima boda en la Junta Municipal del Barrio de Chamberí el pasado 11 de mayo, Guillermo Bárcenas, el vocalista de Taburete y su reciente esposa, la poetisa Loreto Sesma, han querido festejar su amor por todo lo alto este sábado, con una fiesta en la finca La Gaviota de Aravaca. Mientras que Loreto Sesma optó por un diseño realizado a medida por Atelier Pronovias, sus invitadas apostaron por el color. Alba Díaz rindió homenaje a su madre, Vicky Martín berrocal, al igual que lo hizo la tiktoker Lola Lolita en Cannes con este espectacular vestido, y lució un vestido ajustado con escote halter, top en color rosa pastel y lila y falda roja, de la firma Victoria. Anita Matamoros escogió un vestido de tul verde muy elegante, con el top decorado con brillos y flecos y con un pañuelo al tono que nos recuerda al que María Pombo llevó a la boda de hermana Lucía Pombo con Álvaro López Huerta.

Tras deslumbrar en Cannes con este impresionante vestido de Pronovias, Amaia Salamanca, que acudió junto a su marido Rosauro Varo, prefirió un look más sencillo y se decantó por un vestido granate con tirantes anchos, decorado con un lazo en el pecho y con cut out en el centro. La actriz Begoña Vargas acudió junto a Andrés Ceballos, vocalista de DVICIO (con quien Taburete comparte el exitoso tema 5 Sentidos) y apostó por un vestido fluído, con estampado animal print en color azul, naranja y negro que completó con un bolsito morado, uniéndose a la tendencia de los bolsos metalizados. A la ceremonia también acudieron otros rostros conocidos como Antón Carreño, con quién Willy Bárcenas comparte grupo y Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de España.

Alba Díaz

Alba Díaz GTRES

Anita Matamoros

Anita Matamoros GTRES

Amaia Salamanca y Rosauro Varo

Amaia Salamanca y Rosauro Varo GTRES

Begoña Vargas y Andrés Ceballos

Begoña Vargas y Andrés Ceballos GTRES

Antón Carreño

Antón Carreño GTRES

Queda claro que hemos vivido una de las bodas más glamurosas de esta temporada.