Tamara Falcó hace un guiño a Ayuso con la camisa rosa de efecto buena cara hasta con pantalones de chándal

Tan solo quedan 5 días para la primavera, y Tamara Falcó ya se ha adelantado a ella este noche en 'El Hormiguero' con esta camisa rosa de 'efecto buena cara' al instante. Y es que Tami es mucha Tami, y si ayer era su hermana Chábeli la que nos hace sacar la chaqueta de tweed del armario para estos días de menos frío, ahora es ella la que nos hace ir a comprarnos una camisa rosa como la suya, si no es que ya no tenemos una en nuestro vestidor. ¿La buena noticia? Que aunque ya no es tendencia el 'Barbiecore' como el año pasado, y Margot Robbie, ya ha enterrado al personaje de 'Barbie' y sus lookazos, sí que hay muchas prendas rosas ya en nuestra tiendas low cost favoritas con la llegada de la primavera. Y aunque este jueves noche, ni Tamara Falcó ni su estilista Cristina Reyes nos han dicho de qué marca es cada prenda del estilismo de la marquesa en esta noche de tertulia, en Zara por ejemplo, hay a la venta mucha camisas rosas como la de la hija de Isabel Preysler. Porque si la semana pasada apostaba por un conjunto de estilo pijamero con brillos de la firma de Inditex, apostamos que esta noche ha hecho lo mismo.

Mientras que Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo se han mostrado tajantes ante este tema, sea del partido que sea, Tamara Falcó ha defendido a Isabel Díaz Ayuso al indicar que “a veces estás en una relación y no sabes lo que hace el otro (con el dinero)” esta noche en 'El Hormiguero'. Una Ayuso a la que no sabemos si ha querido hacer un guiño con su look con camisa, porque ayer mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid se vestía de jefaza ante tanta crítica con una camisa blanca, y por la noche la marquesa lo ha hecho con una rosa. Las camisas de color rosa fucsia o verde esmeralda se han convertido en las más repetidas de Instagram de cara a la temporada cálida del año. Las formas de combinarlas pasan por hacerlo con prendas de fondo de armario como camisetas básicas blancas o vaqueros anchos. Pero Tamara Falcó lo ha hecho de una forma con la que nos ha sorprendido a todas.

Tamara Falcó con su look en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

La fiebre por las camisas rosas vino dada ya hace un par de temporadas por el desfile de primavera verano 2021 de Valentino. La casa italiana proponía en su séptimo estilismo una camisa masculina en un apetecible rosa brillante que Tamara Falcó ha lucido esta noche en el programa de Pablo Motos con una combinación que nos ha sorprendido a todas con camiseta de estilo 'tank top' y unos pantalones que podrían ser de chándal, pero los suyos son elegantes.