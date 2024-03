Amelia Bono tiene el chaleco de pelo perfecto para la última escapada a la nieve

Amelia Bono está pasando unos días en la nieve con sus hijos, disfrutando del aire libre, la nieve y de la mejor compañía posible. Además de esquiar, la celebritie ha disfrutado del spa, de la gastronomía y de los largos paseos en la nieve. Como era de esperar, se ha llevado las prendas más calentitas, cómodas y en tendencia para poner el broche final a la temporada de ski y de nieve este invierno 2024. Si bien una de nuestras influencers favoritas más jóvenes nos enseñaba las botas de borreguito que Alba Díaz usó para un día de mucho frío en Madrid y que todas las amantes de la moda que hemos ido a la nieve este invierno querríamos usar, Amelia Bono ha optado por el chaleco de pelo más bonito, elegante y sencillo y lo combinaba con un jersey de punto beige, pantalones anchos y sus tan especiales zapatillas blancas, y es que Amelia Bono recurre a ellas en un sinfín de ocasiones.

La celebritie, que nos tiene acostumbradas a looks de lo más cómodos, elegantes y muy casuales, no nos ha sorprendido este outfit con el que disfrutaba de la mañana de hoy junto a sus hijos en la nieve. Hace unos días, para su primer día de escapada junto a sus hijos, nos enseñaba sus pantalones amarillos, Amelia Bono combinaba esta prenda tan llamativa como original acampanada con una chaqueta de punto de borreguito con detalles de botones en dorado. Con un estilo muy elegante, sofisticado y original, Amelia Bono le da el toque final a sus looks con los accesorios, como el maxi collar que ha añadido a su look en el día de hoy.

Amelia Bono en la nieve @ameliabono

Chaleco con pelo, de Hollister & Co. (51,95 euros)

Chaleco con pelo Hollister & CO.

Un look muy acertado de cara a los últimos fines de semana en los que podemos disfrutar de una escapada en la nieve antes de que llegue la primavera. Amelia Bono es pura inspiración y nos ha enamorado este look tan cómodo como en tendencia ideal para unos días relajados en familia.