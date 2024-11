Amelia Bono ya ha sacado del armario los botines de pelo más calentitos de Zara para todos los días de invierno

No os vamos a engañar, con este frío polar y semana gris que tenemos en Madrid, solo podemos pensar en looks calentitos como los deAmelia Bono. Y como con los pies fríos no se piensa bien, nosotras somos de las que amamos los botines más peluditos y calentitos del invierno. Si Sara Carbonero sacaba de su armario las UGGmás clásicas, la hija de José Bono se ha hecho con estos botines mucho más económicos de Zara que son también ideales y que protegen nuestros pies del frío. ¿La mala noticia? Que son de la temporada pasada, así que no se los podemos copiar.

Estas botas son perfectas para las mujeres de todas las edades, de todos los estilos y para rematar cualquier tipo delook este invierno, aportándole un toque juvenil, confortable y muy en tendencia como ha demostrado Amelia Bono. Además, perfectas para las mujeres bajitas como nosotras porque tiene plataforma y estilizan la pierna mucho, y te hacen parecer más alta. Una opción 'low cost' perfecta si no te quieres gastar el dineral de las botas UGG.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Un botín de plataforma de Zara que Amelia Bono se compró a principio de año y que en su momento costaba 40 euros. Un diseño que además nos encanta por salir del verde habitual y ser en color marrón.