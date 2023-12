Nos vamos directas a Primark a por la blazer de brillos de Amelia Bono para salir esta misma noche de fiesta

Amelia Bono es todo el mood de fiestas navideñas que podemos pedirle con todos suslooks de Zara y Primark de las últimas semanas. Ya sabemos que aún quedan 24 días para Navidad, pero eso no es nada, y ya tenemos encima los primeros eventos de Navidad y cenas de empresas. Y no lo decimos nosotras, Amelia Bono ya ha tenido la primera fiesta de Navidad con Primark, y para este evento tan especial ha elegido una blazer de brillos de la nueva colección de la marca con Rita Ora. Y es que Rita y Primark han colaborado con la diseñadora emergente Jawara Alleyne y la estilista Pippa Atkinson para lanzar una colección perfecta para estas fechas (Rita Ora x Primark) en la que “encontrarás prendas mágicas que podrás guardar en tu armario y disfrutar llevando una y otra vez en las fiesta”, explica Ora, que repite con Primark como diseñadora de moda. Pero sin duda, nos hemos enamorado de la blazers de brillos de Amelia Bono como hicimos hace unos días del conjunto transparente.

Se compone de prendas clave que se inspiran en el estilo disco de Studio 54 y la moda rockstar de finales de los 70 y principios de los 80. Refleja el amor de Rita por el 'glamour' y todas aquellas cosas brillantes que nos levantan el ánimo durante los meses más fríos y oscuros del invierno. Y Amelia Bono no ha dudado en atreverse con esta blazer tan cañera para salir de fiesta.

Amelia Bono con blazers de Prirmark. @ameliabono

Americana brillantes, de Primark (34 euros)

Blazer brillantes. Primark

Ficha este estilismo de Amelia Bono porque vas a tener un look para Navidad de lo más asequible. Eso sí, corre a tu Primark más cercano porque la nueva colección de Rita Ora está volando.