Amelia Bono tiene el vestido midi plisado perfecto para celebrar su cumpleaños en Ibiza

Amelia Bono cumple 42 años y se ha ido a celebrarlo por todo lo alto a Ibiza, y nosotras nos hemos enamorado de su vestido. Porque vestidos de verano hay mucho, pero no tan bonitos, fresquitos y cómodos como este. Si ayer nos enamoraba con el conjunto de Primark con la falda pareo con nudo verde que más estiliza, hoy lo hace con este vestido satinado midi y plisado de Lola Casademunt, que se ha convertido en una de sus marca favoritas este verano. Porque aún nos acordamos de lo fan que era Amelia Bono de Uterqüe, y desde el cierre, se ha tenido que buscar nuevas marcas que substituyeran a la de Inditex en su armario. Y si el otro día, mientras hacía la maleta, vimos muchas prendas de Zara de las que van a ser virales este verano, también ha metido en su maleta de vacaciones a Ibiza, este vestido midi satinado estampado que no puede ser más perfecto para un viaje.

Y es que Amelia Bono tiene claro que los vestidos son las prendas perfectas para el verano porque no necesitas ninguna prenda más para tener el look hecho. Nada mejor si son vestidos como este, que además de bonitos y en tendencia, son fresquitos y cómodos para soportar las altas temperaturas de julio. Un diseño al que Amelia le ha dado un toque más especial añadiendo un cinturón de The IQ Collection, sombrero y sandalias planas.

Amelia Bono con vestido satinado. @ameliabono

Vestido plisado BBC, de Lola Casademunt (159 euros)

Vestido plisado. Lola Casademunt

Deseando estamos de ver todos los looks de Amelia Bono en esta escapada a Ibiza que nos van a servir de máxima inspiración para nuestros estilismos de verano 2023 y vacaciones.