Amelia Bono se ha ido de compras a Primark a por la falda pareo satinada en color verde que parece de lujo

Amelia Bono ya está preparando las maletas de vacaciones para escapar del calor de Madrid, y no sabéis la envidia que nos da. Pero antes de irse de vacaciones se ha ido de compras a Primark para enamorarnos con esta falda pareo satinada verde que ha llevado a juego con un top. Porque si ayer nos enamoraba con el vestido más bonito del verano de firma española, ahora se ha pasado el juego con este conjunto verde satinado que es todo lo que necesitamos meter en nuestra maleta de vacaciones para las noches de verano. Porque es un conjunto de Primark que no cuesta más de 23 euros, y parece de lujo. No puedo quedar más mono y estilizar más hasta a las mujeres bajitas como Amelia Bono con sandalias planas. Porque aunque el día va a estar marcado por la Princesa Leonor y sus looks en esta jornada de Premios Princesa de Girona, Amelia Bono nos ha creado una necesidad muy fuerte.

Porque faldas en verano hay muchas, pero las pareo con nudo son tendencia hace unos cuantos veranos, porque sientan de maravilla, estilizan y te hace el look. Estas últimas, en concreto las faldas pareo con nudo, han logrado dar forma a algunas de las tendencias o prendas más virales de los últimos tiempos. Desde modelos concretos estampados, hasta estilos más amplios como las faldas plisadas o las satinadas como esta verde de Primark que ha estrenado Amelia Bono. Aunque debido a su tipología este tipo de faldas veraniegas encajan mejor con sandalias minimalistas, las prescriptoras de estilo han demostrado que también casan a la perfección con botas de tacón o deportivas, y Amelia ha optado por unas sandalias planas.

Amelia Bono con conjunto de Primark. @ameliabono

Nosotras tenemos claro que nos vamos directas a Primark como Amelia Bono para hacernos con esta falda pareo con nudo satinada en verde que tiene el nombre de todas las noches eternas de verano.