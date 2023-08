Ana Fernández se sube al escenario con su novio en Starlite y con el top joya de Zara que todas llevamos de fiesta

La noche de anoche en la cantera marbellí dio para para mucho. O lo que es lo mismo,Starlite Occidentnunca defrauda. Si primero nos hemos fijado en el estilismo de Victoria Federica para una nueva noche disfrutando de los conciertos y de la fiesta, ahora hemos clavado nuestros ojos en el top joya de Zara que ha lucido la actriz Ana Fernándezpara subirse al escenario con su novio, Adri del grupo Marlon. Una imagen que nos ha recordado a la deÁlvaro de Luna y Laura Escanes, pero en este caso, la actriz se ha subido a cantar la canción que ambos comparten, porque anoche actuaban Álvaro de Luna y Marlon en Starlite Occident. Por primera vez, la actriz se unió a su chico en un escenario para cantar juntos 'Marzo en febrero', protagonizando uno de los momentos más románticos. "Le ha echado bastante valor, que lo sepáis. Le he rogado que viniera, me hacía mucha ilusión porque llevamos cuatro años como ya dije y siempre le dije a Sandra que algún día saldría a cantarla cuando ella estuviera preparada. El día ha sido hoy", decía Adrián Roma.

Porque no solo dellook de Aitana en Ushuaïa vive este miércoles, por no hablar de su apasionado beso con Sebastián Yatra del que aún estampado en shock, pero el top joya de Zara de Ana Fernández, merece mención a parte.

Ana Fernández con top de Zara. Starlite Occident.

Top punto cut out, de Zara (19,95 euros)

Un top corto de cuello redondo y manga sisa de nueva colección de Zara con detalle de aberturas laterales y aplicación joya.