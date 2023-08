Victoria Federica disfruta de Álvaro de Luna en Marbella con el look más 'cayetano' para un concierto

Victoria Federica sigue disfrutando de su verano de ensueño desde hace meses, y aún no ha acabado. Ibiza, Formentera, Marbella, y vuelta a empezar. Y ahora está en Marbella, y cómo no, disfrutando de los conciertos y la fiesta que tanto le gusta en Starlite Occident, y de donde no sale en todo el verano. Esta noche ha sido el turno deÁlvaro de Luna y de Marlon, y aunque no hemos visto a Laura Escanes que ya avisó en redes que iba a desconectar y a disfrutar de los días con su hija Roma, sí que hemos visto a Victoria Federica dándolo todo. Si ayer era Paula Echevarría la que disfrutaba de Starlite Occident mientras celebraba su cumpleaños, hoy es la royal. Y las dos estarán este domingo en la gala, que no se pierden cada año. Eso sí, lo que más nos extraña es que Carmen Lomana no haya pisado la cantera este verano, ni haya celebrado allí también su cumpleaños. Aquí hay un misterio que debemos resolver.

Volviendo al look de Victoria Federica para una noche de concierto en Marbella, ha elegido un estilismo de lo más 'cayetano', con pantalón de lino blanco de tiro bajo y top gris fruncido con volante lateral. Y así hemos podido apreciar el trabajo que ha hecho Victoria Federica durante todo el año en el gimnasio.

Victoria Federica junto a Álvaro de Luna y una amiga. Starlite Occident

Victoria Federica junto a la selección de baloncesto. Starlite

Una Victoria Federica que ha presumido de un bronceado envidiable y de un abdomen de lo más trabajado. Eso sí, nada de tacones, sus zuecos de Mango más cómodos y virales. Deseando estamos de ver el lookazo que se marca este domingo en la gala.