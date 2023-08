Victoria Federica le copia a la Reina Letizia el vestido ibicenco 'made in Spain' que todas soñamos tener

Mientras la Reina Letizia deslumbraba en la recepción oficial en Marivent con vestido de estreno de Desigual, y laReina Sofía con su anillo de compromiso, Victoria Federica se coronaba en Marbella con uno de los mejores looks de los últimos tiempos. Un vestido de Charo Ruiz en negro, muy parecido al que lució la Reina Letizia en Mallorca. Y es que Victoria Federica se ha convertido en la reina de la inauguración del restaurante Barbillón en Marbella y lo ha hecho con este maravilloso diseño 'made in Spain' con el que estaba de lo más guapa. Victoria Federica ha causado sensación durante la apertura del nuevo restaurante Barbillón, en Marbella, con un diseño “made in Spain” de estilo ibicenco con el que lucía ya su bronceado estival. Un vestido largo confeccionado en algodón con paneles de encaje en guipur, un signo distintivo de la casa que lo firma, Charo Ruiz Ibiza. Un vestido, que además, une a la Casa Real española, pues es el mismo que diseño que ya lució su tía, laReina Letizia en uno de sus posados en Palma de Mallorca en 2020.

El modelo ‘Aida’, de la colección Voile & Guipure, opta por algodón 100%, en concreto voile, que es la expresión más delicada de este material. Además, el escote en V tanto en la parte delantera como en la espalda, y los adornos con volante hasta la cintura, lo convierten en una prenda infalible, perfecta para los días más especiales de la temporada veraniega. No es la primera vez que Victoria Federica y Doña Letizia confían en la firma ibicenca. Ambas han hecho de esta firma una insignia de su vestidor, sobre todo en la época estival. Pues sus modelos son favorecedores, y trasportan este aire propio, que no solo trasmite la isla, sino el imaginario de la costa patria. Pero sin duda, es una de las veces que más guapa y favorecida hemos visto a Victoria Federica en lo que va de año.

Victoria Federica con vestido de Charo Ruiz. Barbillón Marbella

Un vestido ibicenco que Victoria Federica ha combinado con las sandalias 'Oran' de Hermès más tendencia, y bolso Jacquemus a tono.