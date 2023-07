Laura Escanes se sube al escenario con Álvaro de Luna con el look más dosmilero que vamos a llevar de festival

"Tú me has devuelto las ganas, yo quiero todo contigo". Ya sabíamos que esta canción de Álvaro de Luna iba dedicada a Laura Escanes, pero por primera vez se la ha cantado a ella encima de un escenario. Y es que Laura Escanes se ha subido al escenario del Zevra Festival junto a Álvaro de Luna, que le ha dedicado esta canción tan especial mientras todo el publico moría de amor. Pero no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos fijado en el look de Laura que es todo lo dosmilero que le podemos pedir a un festival este verano. Así, que si aún eres de las que te quedan muchos festivales por delante, el estilismo de la influencer te va a inspirar. Porque siAitana se ha ido con Sebastián Yatra a Colombia, Laura Escanes lo ha hecho con Álvaro de Luna a Cullera.

Sea como sea, esta tendencia nos recuerda a la estética dosmilera, esa basada en prendas cómodas y casuales y muy relajadas en las que los pantalones pijameros se han hecho un hueco y los 'tank tops', la prenda más viral del momento. En este sentido, Laura Escanes tiene un estilo que se asemeja mucho al 'estilo dosmilero', pues usa prendas propias del estilo casual, sencillas y muy cómodas, primando los pantalones anchos, los tops y las zapatillas, como pudimos ver en sus redes sociales con un look de lo más rompedor, original y muy llamativo, en el que el color era el protagonista. Y lo ha vuelto a demostrar con este estilismo de lo más festivalero.

Laura Escanes con look de festival. @lauraescanes

Una Laura Escanes que no se ha podido marcar un estilismo más 'dosmilero' dándolo todo al brillo con un sujetador con strass, top de red plateado también con brillos, falda denim muy corta con sinturón ancho y bolso plateado de brillos. Sin olvidar las gafas de sol tan de esa estética y un peinado que también nos traslada a nuestra adolescencia.