10 vestidos (y faldas) de Mango, Sfera y Zara que se han comprado las chicas andaluzas para la Feria de Málaga 2023

¡Qué viva Málaga y su Feria! Porque sí amigas, nosotras ya estamos contando los días para que se ilumine (aún más) Málaga con su feria de día y su feria de noche. Y es que si en la Feria de Abril maravillamos con los looks que eligieron las famosas e influencerspara ir a disfrutar del albero y las casetas, deseando estamos de ver que estilismos eligen para la Feria de Málaga 2023, se vistan o no de gitanas. ¿Qué look ponerte para ir a la Feria de Málaga? Teniendo en cuenta que es a mediados de agosto, mejor intentar alejarse de la manga larga si no te vas a vestir de flamenca, porque puede ser que acabes desmayada por el calor. Porque una nueva ola de calor va a azotar España esta semana, y por eso, nosotras hemos pensado en looks de lo más fresquitos para convertirte en la mejor vestidas, y a precios de lo más asequibles, en nuestras tiendas low cost favoritas.

Sí, estamos hablando de Mango, Sfera y Zara. Y si buscamoslooks para la Feria de Málaga, siendo muy tópicas, no podemos dejar de pensar en vestidos y faldas con lunares, flores y de color rojo. Aunque eso sí, el año pasado, nos acordamos bien, que el vestido que más triunfó fue uno verde satinado de Zara que habían lucido Violeta Mangriñán y Rocío Osorno, y no paramos de ver durante todos los días en el recinto ferial. Por eso, nosotras hemos fichado estos vestidos y faldas, que además de ser máxima, los podrás llevar a la Feria de Málaga y también durante el resto del verano. Estampado emblemático de la moda española y una constante en armarios de royals como Lady Di, Letizia o Kate Middleton, el sempiterno estampado de lunares regresa cada primavera en sus formas más clásicas y también en novedosas versiones.

10 fichajes de Zara, Mango y Sfera para comprar ya y estrenar durante la Feria de Málaga 2023.

Vestido midi con apliques de flores, de Sfera (35,99 euros)

Vestido flors. Sfera

Vestido largo flecos, de Zara (59,99 euros)

Vestido flecos. Sfera

Vestido halter flores, de Sfera (49,99 euros)

Vestido halter. Sfera

Vestido lunares volantes, de Zara (39,95 euros)

Vestido volantes. Zara

Vestido asimétrico cut out, de Zara (29,95 euros)

Vestido rojo. Zara

Vestido midi volantes, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi volantes. Zara

Vestido halter satinado flecos, de Zara (39,95 euros)

Vestido halter. Zara

Falda lunares y flores, de Zara (379 euros)

Falda lunares. Zara

Vestido topo cuello halter, de Mango (rebajado a 29,99 euros)

Vestido lunares. Mango

Vestido lunares volante, de Mango (79,99 euros)

Vestido lunares. Mango

Lo que está claro es que te van a faltar días en esta Feria de Málaga 2023, para lucir todos los lookazos que os hemos preparado.