Isabel Díaz Ayuso conquista Chile con la blusa más primaveral de Zara que las mujeres de 40 años le van a copiar

Isabel Díaz Ayuso sigue triunfando en su viaje a Chile, y también con su maleta con looks de lo más primaverales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apoyado desde Santiago de Chile, donde se encuentra en viaje institucional desde el pasado viernes, la comercialización internacional de Vinos de Madrid, destacando su “equilibro y personalidad” además de que es “muy elegante”. Así lo ha hecho durante su participación en la presentación de la Denominación de Origen Vinos de Madrid a propietarios de restaurantes, grandes superficies y comercios gourmet de Chile, organizada por Invest in Madrid, y ahí es donde nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look. Si primero fue un traje blanco con chaleco, luego un pantalón fucsia, ahora es esta blusa cruzada de lo más primaveral con estampado de margaritas de Zara. ¿La mala noticia? Que no es de temporada, pero se la podemos copiar a la política madrileña con algún modelo de lo más parecido.

Un estilismo de lo más primaveral, que es toda la inspiración que necesitamos para empezar la temporada en España, en un viaje por Chile esta Semana Santa de Ayuso, que seguirá en la jornada de hoy con diferentes actos, en los qu estaremos pendientes de su estilismo. Porque de momento hemos visto prendas básicas de Zara, pero aún esperamos que Isabel Díaz Ayuso luzca en Chile alguna prenda de su firma catalana favorita, Lola Casademunt, con la que La Razón ha podido hablar este fin de semana para analizar la conquista del armario de la política. 'Daisy print' o por qué las margaritas son el estampado floral definitivo de la temporada. Estas alegres flores se convierten no solo en protagonistas de los estampados primaverales, sino que dan forma a accesorios y joyas, y Ayuso ya las ha metido en su maleta de viaje a Chile.

Una blusa cruzada de manga corta, de esas que estilizan al máximo, que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con un pantalón de traje verde para darle el toque más elegante, pero es una prenda que también puede ser casual combinada con un vaquero o con una falda blanca tan en tendencia.