Maite Casademunt, de la firma catalana que ha conquistado a Ayuso: “Vestimos a mujeres con actitud y personalidad, y eso es lo que nos encanta de ella”

La historia de Lola Casademunt, una de las marcas catalanas líderes en diseño, fabricación y comercialización de ropa y accesorios para la mujer, con una narrativa de lo más especial con una historia de empoderamiento femenino detrás. Todo empezó hace más de 40 años en Cardedeu, Barcelona, cuando Lola, su fundadora, comenzó a crear a mano lazos, diademas y otros accesorios para el pelo en el sótano de su casa. Sí, esos que todas hemos lucido en algún momento de nuestra vida. Poco tiempo después, recién salida de sus estudios de diseño, la hija de Lola, Maite Casademunt, se incorporó a la empresa creando la primera línea de ropa para mujeres. Ese fue el comienzo de todo pero, hoy en día, Maite es la presidenta y directora creativa de la firma catala que ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses.

“En Lola Casademunt vestimos a mujeres con actitud y personalidad y, justamente eso, es algo que nos encanta de ella. De ese modo, empezamos a hablar con su gabinete a principios de septiembre de 2023 y el resto es historia”. Una historia que ha hecho que nos fijemos aún más en los estilismos a diario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque en política la moda también habla, y que Ayuso haya fichado a esta firma catalana para sus uniformes de trabajo y actos oficiales, dice mucho.

¿Qué tal Maite? Primero de todo, felicidades por la nueva colección presentada en la MBFWMadrid, ‘God Save The Print’, que estuvimos disfrutando y dejándonos sorprender también por ese maravilloso ‘front row’ de mujeres que os acompañaron en Ifema.

Estoy muy bien, ¡muchas gracias por preguntar!, Si, la verdad fue maravilloso contar con todos nuestros invitados. Inés Sastre, Paloma Lago, Antonia Dell’Atte, Elsa Anka… ¡Y no nos olvidemos de Amelia y Eliza Spencer! Estamos encantados de contar con el apoyo de todos los que asistieron.

Hasta las sobrinas de Lady Di, Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer, ¿cómo lo conseguisteis?

La colaboración con ellas surgió de forma natural. Como ya sabéis, nuestro desfile se inspiraba en la época victoriana, época británica por excelencia. Para buscarle un poco de sentido y conexión con nuestro front row, pensamos en ellas y no dudamos en contactarlas para contar con su presencia en el desfile. Son mujeres súper inspiradoras, profesionales, amables y están muy interesadas en la moda… ¡No podíamos tener mejores embajadoras en el desfile!

Siempre dejáis claro que sois una marca para mujeres con actitud, mujeres con energía y con fuerza. ¿Ahí radica también vuestro éxito?

Si, así es. Cualquier mujer que quiera sentirse única y diferente puede vestirse de Lola Casademunt. Aunque a mí me gusta decir que la clave para el éxito es la pasión, el trabajo y el esfuerzo. Uno no pasa sin el otro. Y en Lola Casademunt no tenemos límite, trabajamos mucho para conseguir nuestros retos.

Y entre esas mujeres con actitud, habéis conseguido conquistar en los últimos meses el armario de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo ha surgido esa relación? ¿Y cuándo empezó?

Como te decía, en Lola Casademunt vestimos a mujeres con actitud y personalidad y, justamente eso, es algo que nos encanta de ella. De ese modo, empezamos a hablar con su gabinete a principios de septiembre de 2023 y el resto es historia…

¿No os dio miedo que se relacionara tanto una marca catalana con una política madrileña con una personalidad tan marcada como Ayuso?

Cuando vemos políticas o directivas, casi siempre están asociadas a una estética sobria y neutra. Desde Lola Casademunt creemos en el poder de la vestimenta para dar un mensaje positivo y fuerte que nada tiene que ver con ideologías ni política sino con la representación de una mujer fuerte, segura de sí misma y a la que gusta vestirse diferente. Justamente siempre decimos que nuestra moda, como nosotros la entendemos, consta de colecciones que van destinadas a mujeres con actitud. Mujeres con gusto por la moda, interés por lo diferente, por lo atrevido, atemporal… Todo esto, independientemente del background que rodea a esa persona. Así que no, en ese sentido no nos echó atrás el vestirla a ella. Además, nosotros hacemos moda, no política. Yo siempre digo que el mejor traje que podemos diseñar es el de la seguridad porque es cuando una mujer se siente segura de sí misma, desprende una energía inigualable.

¿Cómo definiríais el estilo de Isabel Díaz Ayuso?

Es una mujer muy elegante y que apuesta por prendas clásicas como vestidos midi o trajes, aunque luego la puedes ver con diseños más cañeros como nuestra americana de tachas. Lo que me encanta de su estilo es que tiene momentos para todo, momentos de ir más sobria y momentos atrevidos. Arriesga mucho con el color y eso es clave, porque el color es un iluminador natural, embellece.

Al final es una buena campaña de comunicación, porque la moda siempre habla, y también en política.

Totalmente, lo que he comentado antes: no es un tema de ideologías ni política, sino un tema de seguridad y comunicación no verbal. Qué quieres transmitir ese día con tu vestimenta.

También en redes sociales en el último año habéis tenido mucha repercusión con la campaña ‘Call me Lola’ que se hizo viral.

Si, 'Call me Lola' es el claim que nos acompaña todas nuestras campañas. Con 'Call me Lola' mostramos cómo es la mujer LOLA: fuerte, decidida, coqueta, diferente, que destaca. Buscamos que las mujeres Punk, Pretty y Powerful se sientan identificadas con ella, que saquen lo mejor de ellas mismas, sin etiquetas ni clichés, y que se sientan orgullosas de aquello que las hace únicas, orgullosas de “ser Lola”. Estamos muy contentos con el resultado de las campañas y, en esta última incorporamos unos fashion clips que muestran a diferentes mujeres y en el fondo, todas son Lola.

A nivel España, ¿qué celebridad o política os gustaría que luciera vuestra moda? ¿Y a nivel internacional?

Te diré un perfil que lo abarca todo, nacional e internacional. Para mí sería un sueño poder vestir a Rosalía, la admiro por su talento y cómo lo ha sabido exportar. Es una gran artista y profesional y, como digo, una mujer muy Lola por su personalidad y carácter propio. Añadir también como celebritie internacional a Zendaya. Nos encanta su estilo y creemos que se alinea mucho con el ADN y universo de Lola Casademunt: colores, estampados, volúmenes… Sería un sueño poder vestirla. Son dos mujeres con un estilo muy diferente pero, como decimos, Lola Casademunt es una marca muy versátil y vestimos mujeres con actitud; justamente ellas son dos mujeres que rebozan una actitud vital ante la vida.