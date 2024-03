Nos vamos corriendo a Zara a por el pantalón rosa fucsia de Isabel Díaz Ayuso durante su viaje a Chile

Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, está pasando unos días en Chile como viaje institucional, donde está dando conferencias, reuniones y coloquios junto con personalidades importantes dentro del mundo de la política en esta ciudad de América Latina. Si bien es cierto que antes de viajar a Chile, la Presidenta de la Comunidad de Madrid acudía a la presentación del flamenco como Bien de Interés Cultural (BIC) con un look perfecto para dar la bienvenida a la primavera el pasado 20 de marzo, un estilismo de traje blanco y chaleco que Isabel Díaz Ayuso lucía a la perfección y que todas las amantes de la moda irán corriendo en estos días para meter este look en su maleta de viaje esta Semana Santa. Sin embargo y, aprovechando las buenas temperaturas de Chile, Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha optado por un look mucho más sencillo y básico (pero en tendencia) compuesto por un top de tirantes muy sencillo blanco con detalle de nudo en la cintura, lo que permite ajustarse y enmarcar la figura y lo ha acompañado de un pantalón de pinza en rosa fucsia.

Isabel Díaz Ayuso se declara absoluta fanática del color rosa, pues son muchas las ocasiones que ha vestido de esta tonalidad siguiendo la tendencia más viral del 2023, la tendencia 'barbiecore' que este 2024 ha evolucionado a la tendencia 'coquette'. Con un look muy acertado y discreto, los pantalones de pinza lo convierten en un outfit mucho más elegante, pues esta pieza básica de fondo de armario es ideal para reuniones formales y looks de oficina. Y es que, acompañados por una camisa y blusa blanca, conseguiremos el 'uniforme' perfecto para el día a día en el trabajo. Sin más, Isabel Díaz Ayuso es pura inspiración para muchas mujeres esta primavera con estos pantalones rosa fucsia.

Isabel Díaz Ayuso participa en el coloquio de el diario digital El Líbero de Chile Agencia EFE

Un look muy sencillo, básico y casual perfecto para una jornada de reuniones y conferencias en la ciudad de Chile. Isabel Díaz Ayuso ha acertado de cara a esta ocasión, un top blanco de tirantes y nudo en la cintura junto con un pantalón rosa de pinza.