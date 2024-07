Ayuso se pasea por Madrid con el vestido fluido de su marca catalana favorita que además ahora está de rebajas

Isabel Díaz Ayuso es toda la inspiración que podemos pedir para ir a la oficina, y también en el mes de julio. Si antes era Susanna Griso la que nos inspiraba con su look en el concierto de Luis Miguel, ahora es la presidenta madrileña para empezar con su agenda de lunes paseando por las calles de Madrid. Y lo ha hecho con un vestido azul cruzado que es fresquito, elegante y cómodo para los días más calurosos del verano, por no hablar de que esa tonalidad no la puede favorecer más a la política del PP. Nosotras como buenas detectives de la moda, nos hemos puesto a buscar de dónde era esta prenda de estreno, y hemos confirmado que vuelve a ser de Lola Casademunt, su marca catalana favorita.

Lola Casademunt by Maite es el reflejo de una línea de moda femenina con un espíritu inconformista que pretende vestir a la mujer con un estilo muy propio, renovándose cada temporada para adaptarse a las tendencias que marca el mercado pero siempre reinventándose con el propio sello de la marca. Y así lo demostró en su último desfile en MBFW Madrid con la participación especial de Nieves Álvarez que robó todas las miradas sobre la pasarela luciendo la nueva colección de Otoño/Invierno 2024. La firma catalana que se ha convertido en la favorita de Isabel Díaz Ayuso para sus looks de trabajo del día a día, al igual que Victoria de Vicky Martín Berrocal es su preferida para los eventos más especiales.

Vestido largo escote pico, de Lola Casademunt (rebajado a 74,95 euros)

Vestido cruzado. Lola Casademunt

No hay duda de que cuando la política madrileña se quita su uniforme favorito de trabajo, como son los trajes, ha decidido solo lucir prendas de esta marca, a la que no sabemos si une una relación personal o simplemente es que encaja perfectamente con su estilo. Una unión Madrid - Cataluña de lo más inesperada, y gracias a la moda.