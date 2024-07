Los vaqueros de Susanna Griso para irse de concierto son los que nosotras vamos a llevar a la oficina

Susanna Griso es todo un referente periodístico, y de estilo, eso lo tenemos claro. Si el otro día nos enamoraba con un vestido de marca española para ser la invitada perfecta de verano, ahora lo ha hecho con un look mucho más casual en el concierto del sábado de Luis Miguel en Madrid, donde también vimos a Paula Echevarría. Si anoche fue el turno de Vicky Martín Berrocal, Belén Esteban o Anabel Pantoja, el primer día tampoco faltaron famosos. Multitud de rostros conocidos disfrutaron del gran concierto de Luis Miguel en Madrid. Multitud de seguidores de Luis Miguel disfrutaron este este domingo del segundo concierto en la capital madrileña en el Santiago Bernabéu y como no podía ser de otra manera, entre todos ellos destacaron muchos rostros conocidos que no se quisieron perder al cantante dándolo todo. El cantante mexicano se ha convertido en el primer latino en llenar dos veces el Santiago Bernabéu. Y también Edurne. Pero nosotras nos hemos quedado con este look más casual de Susanna Griso.

Porque Susanna Griso optó por lucir unos vaqueros de tiro alto de esos de efecto tipazo, con abotonadura a las caderas y un to negro con lazada en el cuello, de esos que nunca fallan en una noche de música. A sus 54 años, la catalana ha logrado, look a look, convertirse en una de las mujeres que mejor visten. Dentro y fuera del plato de televisión, cautiva gracias a su personalidad de estilo y así lo ha vuelto a demostrar una vez más. Y este estilismo para el concierto de Luis Miguel, nosotras lo vamos a llevar a la oficina este verano o en septiembre para ser las mejores vestidas.

Susanna Griso en el concierto de Luis Miguel. Gtres

Tras su primer concierto en Córdoba, ahora ha sido el turno de Madrid con estos dos conciertos que nos han dejado mucha inspiración con los looks de las celebrities e influencers, que nos van a servir para nuestros festivales y conciertos que tengamos este verano 2024.