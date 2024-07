De Vicky Martín Berrocal a Anabel Pantoja o Belén Esteban, los looks del segundo concierto de Luis Miguel en Madrid

Nadie se ha querido perder los conciertos de Luis Miguel en Madrid, si el sábado fue Paula Echevarría o Susanna Griso, esta noche ha sido el turno de Vicky Martín Berrocal, Anabel Pantoja o Belén Esteban. Multitud de rostros conocidos disfrutaron del gran concierto de Luis Miguel en Madrid. Multitud de seguidores de Luis Miguel disfrutaron este este domingo del segundo concierto en la capital madrileña en el Santiago Bernabéu y como no podía ser de otra manera, entre todos ellos destacaron muchos rostros conocidos que no se quisieron perder al cantante dándolo todo. El cantante mexicano se ha convertido en el primer latino en llenar dos veces el Santiago Bernabéu. Por lo que, si Taylor Swift completó el estadio madrileño con looks festivaleros o llamativos, las fans de Luis Miguel han optado por estilismos más casuales, pero elegantes. Durante la entrada al concierto, hemos presenciado rostros conocidos que no han dudado en comprar la entrada de uno de los eventos más esperados del año. Y no nos extraña, puesto que no hemos parado de ver la asistencia de las celebridades e influencers durante todas las actuaciones de su gira.

Tras su primer concierto en Córdoba, ahora ha sido el turno de Madrid con estos dos conciertos que nos han dejado mucha inspiración con los looks de las celebrities e influencers, que nos van a servir para nuestros festivales y conciertos que tengamos este verano 2024. ¿Nuestros looks favoritos del segundo concierto de Luis Miguel?

Estela Grande con un look muy básico y cómodo para disfrutar del concierto con camiseta básica negra, bermudas denim y zapatos planos.

Estela Grande. Gtres

Belén Esteban con vaqueros y chaleco boho junto a Anabel Pantoja con conjunto negro de top y falda con un chaleco denim.

Belén Esteban y Anabel Pantoja. Gtres

Anne Igartiburu con vestido de lunares y volantes.

Anne Igartiburu. Gtres

Vicky Martín Berrocal con conjunto de lino negro con pantalones anchos, chaleco y top debajo. También su hermana con blazer crop negra, top debajo y vaqueros.

Vicky y su hermana. Gtres

Isabel Gemio con vestido negro con brocados de estilo ibicenco.

Isabel Gemio. Gtres

Mónica Cruz con mini vestido negro fruncido con 3D, volante y cazadora vaquera oversize con estrellas.

Mónica Cruz. Gtres

La estrella mexicana ha vuelto a brillar sobre el escenario con un show espectacular que ha deleitado a casi 50.000 espectadores.