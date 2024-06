Ayuso se pone 'coquette' con la blusa con lazada más tendencia y las alpargatas de cuña del verano

Isabel Díaz Ayuso ha recuperado su calzado favorito del verano, las alpargatas, dejando a un lado las zapatillas más Letizia que lució ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy la Oficina Central de Atención al Ciudadano, un nuevo espacio en la Carrera de San Jerónimo de la capital que amplía su superficie, horarios y prestaciones, y que dispondrá de una zona preferente destinada a personas con discapacidad y mayores de 65 años. “El objetivo de la Administración es que sea ágil, reduzca burocracia y plazos porque la Administración te toca, no se elige”, ha destacado. Y es en este acto donde le hemos visto lucir una blusa amarilla con lazada de lo más 'coquette', con pantalones negros y alpargatas de plataforma. Las alpargatas han ocupado un lugar en todos los armarios de todas las mujeres para distintas ocasiones. Ahora no se trata de un calzado que utilizamos con vestidos o vaqueros para todos los días, pues se están empezando a llevar hasta en las bodas, comuniones o bautizos para convertirse en la invitada perfecta. Y Ayuso las ha convertido en su calzado favorito del verano para ir al trabajo, junto con las sandalias de vinilo.

Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y de día, y esta blusa de Isabel Díaz Ayuso es un buen ejemplo para lucir la tendencia este verano en el trabajo o en cualquier evento.

Ayuso visita las instalaciones la nueva Oficina de Atención al Ciudadano Jesús Hellín Europa Press

Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y Ayuso ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón.