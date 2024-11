La camisa de rayas de la Infanta Elena es la que las mujeres 60+ llevarán durante todo diciembre

Nos encantan los lookscasuales de la Infanta Elena. Son básicos, versátiles y fáciles de replicar con los esenciales de nuestro fondo de armario. Cuando no sabes cómo vestir bien en invierno, el método más sencillo de solucionar dicha duda es inspirarnos en las mujeres que más saben de moda. Ya es una costumbre el hecho de que la Infanta Elena nos deleite con un sinfín de propuestas estilísticas que nosotras utilizamos tanto en la faceta casual como en la laboral. Porque de la misma manera que recurrimos a sus trajes masculinos favoritos para los estilismos de entre semana para ir a trabajar, también nos quedamos con los vaqueros de madre o las americanas entalladas para cualquier otra ocasión desenfadada. Ahora bien, como atentas editoras de moda, hemos fichado una nueva prenda que no va a tener pérdida durante este invierno. Como sabemos, tanto la Infanta Elena como la Infanta Cristina son unas amantes de los ítems de calidad con capacidad de no pasar de moda nunca gracias a su patrón sencillo, colores o estampados protagonizados. Dentro de esta selección acaba de entrar la camisa eterna de rayas en tonalidades grises que robaremos del vestidor de nuestro padre o compartiremos con nuestra pareja. Y la hemos cazado durante una comida en la Madrid Horse Week, el evento hípico español más relevante del año que tendrá lugar hasta mañana en los pabellones 12 y 14 de IFEMA Madrid.

La madre de Victoria Federica ha sabido jugar muy bien sus cartas a la hora de combinar esta camisa de rayas. Ha alcanzado el éxito recurriendo a las tonalidades correspondientes a las tendencias de otoño-invierno 2024/25, así como a las piezas más socorridas del momento. Hablamos de la clásica chaqueta de textura zigzag con doble botonadura dorada, un jersey de punto de cuello alto en chocolate y unos vaqueros pitillo a tono. Eso sí, sin separarse de su accesorio fetiche, como es su sombrero de confianza. Un look de la Infanta Elena donde destaca la camisa eterna que todas vamos a comprar este diciembre para utilizar día sí y día también.

Infanta Elena. Gtres

Como no queremos quedarnos sin ella (ni tú tampoco), hemos encontrado la camisa de rayas de la Infanta Elena más similar en Reux por 24 euros. Toda una ganga que no puedes dejar pasar si quieres copiar el estilismo de la monarca.

Camisa de rayas, de Reux (24 euros)

Camisa de rayas. Reux

Hemos vuelto a ver a una Infanta Elena de lo más sonriente en la Madrid Horse Week, demostrando (de nuevo) su buen fondo de armario cápsula repleto de imprescindibles duraderos, de calidad y atemporales.