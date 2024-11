La gabardina más pija es la que Victoria Federica se lleva hasta al gym con sus New Balance de confianza

Hay prendas que son capaces de pasar la prueba del tiempo, y las gabardinas son el ejemplo perfecto de ello. Elemento esencial de cualquier fondo de armario de las chicas más pijas y Victoria Federica nos lo ha dejado claro hasta para ir al gimnasio con su set de deporte, sudadera, bolso de lujo y zapatillas New Balance. Las gabardinas logran encontrar siempre un hueco en el street style de absolutamente todas las capitales más importantes de la moda y, esta temporada, se reinventan una vez más. Funcionales, versátiles y elegantes a partes iguales, se apoyan en sus siluetas simples para crear looks de diez con tan solo su presencia. Basta con un trench bien confeccionado para idear un estilismo destacable, y Victoria Federica lo ha lucido en azul marino para su look más deportivo.

Porque si el otro día apostaba por unos vaqueros muy anchos y sus zapatillas Adidas Samba favoritas para una cita solidaria con su madre en Madrid con su madre la Infanta Elena, ahora nos ha dejado su look para ir al gimnasio de lo más 'trendy' y pijo. Victoria Federica ha apostado por una gabardina azul que ha combinado con sudadera con capucha, las zapatillas deportivas en tonos azules y grises que acompaña con altos calcetines blancos o el bolso de Gucci. Igualita que nosotras vamos a hacer deporte (nótese la ironía).

El look de gimnasio de Victoria Federica. Gtres

Un estilismo que Victoria Federica lleva para hacer deporte pero que nosotras le vamos a copiar para ir de brunch con amigas este fin de semana.