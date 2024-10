El look de la Infanta Elena para una corrida de toros benéfica es el que las mujeres más clásicas llevan a la oficina

La Infanta Elena no falta a una cita con los toros, y más si es benéfica. Se trata de una corrida de toros benéfica desde la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz, un evento solidario tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación La Sonrisa de María, que lucha contra el cáncer infantil y proporciona apoyo a las familias afectadas por esta enfermedad. Y ahí estaba la madre de Victoria Federica presidiendo la corrida, y en el ruedo tres de las máximas figuras del toreo: Alejandro Talavante, el torrejonero Gonzalo Caballero y Pablo Aguado. Con toros de Zalduendo, torearon de manera altruista para apoyar esta noble causa (todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la Fundación).

Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en el uniforme más recurrente de la Infanta Elena para una tarde de toros en otoño que le van a copiar las mujeres más clásicas para ir a la oficina este mes de octubre. Por eso la Infanta Elena ha recurrido a su uniforme favorito para una tarde de toros en Las Ventas, blazer, blusa y sombrero. Con ello, no solo hace una declaración de intenciones con sus looks cuidados al milímetro con los que manda distintos mensajes, en muchas ocasiones para apoyar a la moda patria. Aunque no sea tan amante de la moda como su ex Jaime de Marichalar o su hija, Victoria Federica, ella siempre deja claro su estilo al que es muy fiel. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este uniforme de otoño para una tarde de toros.

La Infanta Elena. Gtres

Una blazer en verde de lo más otoñal que la Infanta Elena ha combinado con un pantalón a todo de campana, que estiliza mucho, y complementos marrones como el sombrero, el bolso o los botines. Un estilismo de esos clásicos que se ha convertido en su uniforme favorito de otoño para todos los actos públicos y para su día a día. Y aún para darle más el toque de la temporada, un pañuelo de cuadros muy otoñales en el bolso.