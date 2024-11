El cárdigan de brillo que Sara Aagesen ha llevado para tomar posesión es el que nosotras llevaremos a nuestra comida de Navidad

Sara Aagesen ha prometido ante el ReyFelipe el cargo de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica con un look que nosotras vamos a llevar a nuestra comida de Navidad. La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha prometido su cargo ante el Rey Felipe VI, relevando así a Teresa Ribera, que será designada vicepresidenta ejecutiva y comisaria de la nueva Comisión Europea.

Para esta importante mañana, Sara Aagesen ha lucido un cárdigan gris con brillos en la solapa de lo más navideño que ha combinado con una falda midi negra. Desde las opciones cortas de estilo preppy hasta las más largas y formales, tener una buena chaqueta de punto supondrá una inyección de personalidad en tu armario que elevará todos tus looks de Navidad, palabra de pasarela. Se trata de una prenda que, aún siendo un clásico, ofrece multitud de alternativas estilísticas y formas de llevarlo para darle a tus looks ese toque de personalidad distinto dentro de la propia tendencia. Aunque fuera Coco Chanel quien popularizara esta prenda entre las mujeres de los años 20, han sido Miu Miu y Prada las firmas encargadas de traer a la más rabiosa actualidad este patrón de punto y botones que ahora no podemos parar de ver en los escaparates.

Sara Aagesen recibe la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico A. Pérez Meca Europa Press

Un estilismo clásico y elegante, pero con el toque más festivo en la chaqueta con los brillos que elevan cualquier look más básico.