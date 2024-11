El jersey de marca catalana (más elegante) de Tamara Falcó es el que nos vamos a comprar en el Black Friday de El Corte Inglés

Es la semana del Black Friday, y por eso solo podemos pensar en esa clave y en que queda un mes para Navidad. Por eso ha sido ver este nuevo jersey que Tamara Falcó ha estrenado en su cuenta de Instagram, e irnos directas a buscarlo. Y para nuestra sorpresa es de la firma catalana, Simorra y está rebajado en el Black Friday de El Corte Inglés. Porque la marquesa de Griñón lleva una semana inspirándonos con sus looks, primero fue el look de Zara en su noche con Pablo Motos en 'El Hormiguero', y este fin de semana con looks más casuals, pero igual de clásicos y pijos.

Por eso, este jersey de Simorra que ha estrenado Tamara Falcó nos parece el más calentito y elegante para empezar diciembre. ¿Lo mejor? Que lo hemos encontrado en el Black Friday de El Corte Inglés. La firma de moda barcelonesa nace en 1978 de la mano de Javier Simorra que aprendió el oficio directamente de su padre y a partir del cual crea una propuesta clara: prendas actuales y cercanas al prêt-à-porter del momento pero con un gran nivel de detalles para dar lugar a piezas sumamente elegantes. En el 2006, la marca entra en una nueva etapa de crecimiento y proyección con la incorporación de una nueva dirección creativa, tras la adquisición de la firma por la familia Dimas. De amplia trayectoria empresarial en el sector textil, la familia inicia un proceso de renovación que, apoyándose en su amplio conocimiento de las materias primas, enriquece el legado de Javier Simorra poniendo el tejido en el centro del proceso creativo.

El look de Tamara. @tamara_falco

Jersey de mujer punto contraste de Simorra (138 euros)

Jersey punto. Simorra

Un jersey de punto que como os decíamos, hemos encontrado con un 25% de descuento en el Black Friday de El Corte Inglés, tanto en su app como en su web.