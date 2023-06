Carmen Lomana es toda la diva que merecemos con este espectacular vestido naranja de firma española con drapeado y cut out

Carmen Lomana ha vuelto a deslumbrarnos a todos, y no es para menos con este vestido naranja que no puede ser más espectacular. Y lo ha hecho en la Gala benéfica de Telva en apoyo a los pacientes con cáncer y donde además de nuestra socialite favorita, han acudido otros rostros conocidos como Laura Escanes, Eugenia Osborne, Andrea Duro o Nat Cebrián. Pero Carmen Lomana se ha convertido de nuevo en la mejor vestida con este maravilloso vestido de Alejandro de Miguel con el que ha vuelto a brillar. Un diseñador español que se ha convertido en uno de los preferidos de la socialite y con el que hace unos meses ya brilló en París y ahora lo hace en Madrid con este diseño de alfombra roja con el que deja claro que la tendencia del 'cut out' es para todas las edades. Pero no solo eso, Carmen Lomana también ha salido de su zona de confort que este peinado 'efecto lifting' con el que ha arriesgado dejando a un lado su tradicional melena suelta rubia, para una noche tan especial.

Y Carmen Lomana ha dejado claro el motivo, además de ser un vestido espectacular, a nuestra socialité favorita le sienta de maravilla. Porque ya sabemos que Carmen Lomana es la elegancia personificada y el glamur que podemos pedir en todos los eventos, nunca pasa desapercibida y siempre es una de las mejores vestidas y lo ha vuelto a demostrar con este vestido naranja con 'cut out' y drapeado en la parte de la cintura y el viente, con el que ser la invitada perfecta en cualquier evento de junio.

Carmen Lomana con vestido naranja. GTRES

Un maravilloso vestido que Carmen Lomana ha combinado con un broche, pendiente de perlas y un bolso dorado con flecos.