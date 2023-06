De Carmen Lomana a Sofía Palazuelo: los looks más elegantes y glamurosos para una noche en el Teatro Real

No hay nada que nos guste más que una noche en el Teatro Real para poder disfrutar de los looks más glamurosos y elegantes de la semana, y eso es lo que pasó ayer por la tarde en la plaza de Oriente de Madrid con la llegada de los asistentes para disfrutar de una tarde de estreno en el Teatro Real. Y no podían faltar dos de las mujeres más elegantes de España, Sofía Palazuelo y Carmen Lomana, que allí donde van derrochan elegancia y su inconfundible estilo. Todo para poder ocupar sus localidades para el estreno de la ópera 'El truco de Italia', una obra de Gioachino Rossini, que cuenta como Giacomo Sagripanti, como director musical, narra la historia de un príncipe turco en Nápoles. Y ahí hemos podido disfrutar de los maravillosos estilismos de Carmen Lomana, Sofía Palazuelo o Ana Botella. Porque todo ayer no iba a ser el vestido de Ana Obregón o este conjunto de lino de Mango.

Sofía Palazuelo. GTRES

ha vuelto a derrochar estilo con una preciosa falda midi de silueta campanada con estampado de flores de la. Una falda confeccionada en georgette con bordado floral en hilo de 12 colores con corte a la cadera y bajo asimétrico que la duquesa de Huéscar ha combinado con un top negro de escote bardot y sandalias de tiras de tacón ancho

Por su parte, Carmen Lomana ha deslumbrado con un vestido de De la Cierva y Nicolás derrochando elegancia. Un sofisticado diseño midi satinado en color champán con fruncido en el pecho de inspiración años 20 que ha combinado con unos maravillosos zapatos Chanel en dorado y negro con tobillera de lazo.

Carmen Lomana a su llegada al Teatro Real. GTRES

Dos estilismos que dejan claro como ir a una tarde de ópera en el Teatro Real tengas 30 o 70 años.